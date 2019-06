Preparatevi | le ondate di calore stanno tornando

wired

(Di mercoledì 12 giugno 2019) (foto: Carlos Ciudad Photography/Getty Images) L’estate è ormai arrivata, e con lei sembrano essere già tornate le terribilidi. Eventi di caldo estremo, sempre più frequenti e a cui, purtroppo, dobbiamo abituarci. A dimostrarlo è uno studio pubblicato questa settimana sulla rivista Earth’s Future, che ancora una volta sottolinea come ledinon saranno più eventi sporadici ed eccezionali, ma piuttosto fenomeni sempre più comuni, a causa dei cambiamenti climatici. E qualcuno già se n’è accorto. Nei giorni scorsi, infatti, ledihanno già colpito diverse parti dell’emisfero settentrionale, compresi i maggiori centri abitati, registrando temperature record per il mese di giungo. Secondo quanto riporta il Washington Post, per esempio, Nuova Delhi ha raggiunto lunedì scorso ben 48 gradi centigradi, mentre a San Francisco si ...

