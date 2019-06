Omicidio nella notte | giovane di 25 anni ucciso a colpi d' arma da fuoco

Omicidio Colacioppo - preso dopo 17 anni latitante moldavo : era nella lista dei 100 più pericolosi : Operazione della polizia di Ancona e Ascoli Piceno con il supporto del servizio per la Cooperazione internazionale: arrestato Iurie Cegolea al confine tra Moldavia e Ucraina. Era il responsabile in concorso con altri due complici dell'uccisione dell'avvocato ucciso 1 febbraio...

Lecce - anziano bruciato vivo nella sua abitazione : il figlio confessa l’Omicidio : Cosparso di alcol e bruciato vivo. È morto così un uomo di 89 anni di Collepasso, in provincia di Lecce. L’anziano, come confermato dagli investigatori, è stato assassinato. L’omicidio è avvenuto mercoledì 29 maggio all’interno della sua abitazione in via Don Sturzo, nel paesino del Salento. Antonio Leo, questo il nome della vittima, è morto nel pomeriggio in seguito alle ustioni riportate dopo che qualcuno lo ha inondato di ...

Due ragazzi di 24 anni trovati morti nella loro casa : “Omicidio-suicidio” : Due studenti della Texas State University, entrambi di 24 anni, sono stati trovai morti nella loro casa. A dare la notizia attraverso il proprio sito internet è stato il Dipartimento di Polizia di San Marco. Secondo quanto riportato da People, i due vivano insieme a San Marco, vicino ad Austin ed erano molto amici. Matthew Pfluger e Connor Shannon sono stati trovati morti lo scorso cinque maggio da un loro amico. Secondo la autorità “si ...

Omicidio Gabriel - ris nella casa della mamma/ Rigettata scarcerazione dei genitori : Rimangono in carcere i due genitori del piccolo Gabriel, ucciso nelle scorse settimane in provincia di Frosinone: Rigettata la richiesta di scarcerazione

Omicidio Arena - blitz nella notte : arrestati autori e mandanti : Ventotto anni dopo l'inquietante delitto, è stato risolto il caso dell'Omicidio di Paolo Arena, il segretario della Democrazia cristiana ucciso a fucilate davanti al municipio di Misterbianco, il 28 settembre 1991: autori e mandati di quel delitto sono stati arrestati nel blitz scattato all'alba a Misterbianco contro i "tuppi", gli eredi del boss Mario Nicotra, assassinato negli anni ottanta in una cruenta guerra assassina con la cosca di ...

Lecce - Omicidio nella notte a Maglie : 28enne freddato con un colpo di pistola : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato questa notte, intorno alle ore 2:00, in via Don Luigi Sturzo a Maglie, nel Leccese, dove ha perso la vita un 28enne, Mattia Capocelli. Secondo quanto riportano i media locali, il soggetto era già noto alle Forze dell'Ordine. Questa notte Capocelli è stato raggiunto all'improvviso da un colpo d'arma da fuoco. Ancora non si conosce l'identità dei sicari, e non si sa se ad agire sia stato uno o più ...

