Maltempo in Lombardia | frane | grandinate e case evacuate

Maltempo in Lombardia - fiumi e laghi esondati : chiuso il lungolago di Como - la grandine devasta i campi : L'Italia settentrionale nella morsa del Maltempo. Nelle ultime ore, la maggior parte delle regioni settentrionali del nostro paese sono state colpite da violenti piogge e grandinate, che hanno...

Il Maltempo sta creando problemi in alcune province della Lombardia : Nella notte ci sono stati forti temporali in Lombardia, con danni e disagi nelle province di Lecco, Como, Brescia e Sondrio. Nella provincia di Lecco sono esondati i torrenti Varrone e Pioverna e in almeno tre comuni – Premana, Dervio

Lombardia flagellata dal Maltempo : esonda lago di Como - frane ed evacuazioni in corso fra lecchese e comasco : Piogge e temporali continuano ad imperversare sulle regioni settentrionali, specialmente a ridosso dei settori alpini e prealpini. Nella notte e prime ore del mattino nuove forti precipitazioni hanno...

Maltempo in Lombardia : emergenza ed esondazioni nel Lecchese - evacuazioni nel Bresciano : I violenti temporali della notte hanno generato esondazioni e costretto ad evacuazioni a Premana, Primaluna e Dervio, in provincia di Lecco: i torrenti Varrone e Pioverna sono esondati in numerose zone. Gravissimi i disagi in particolare a Premana, in alta Val Varrone e nella zona più a nord della Valsassina. Non si registrano al momento feriti. Maltempo da ieri anche nel Bresciano: oltre 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per ...

Maltempo in Lombardia : frane e allagamenti - esonda il lago di Como : Ondata di Maltempo in Lombardia: frane, allagamenti e disagi alla circolazione si registrano in provincia di Sondrio. Situazione critica in Valle Spluga: inondato il by pass di Gallivaggio, aperto dopo la frana di un anno fa. Fango e detriti trascinati dal torrente Liro hanno invaso la carreggiata in entrambi sensi di marcia e di conseguenza il transito è interrotto. Una frana si è registrata in località Isola sulla SS36 dello Spluga, tra ...

Forte Maltempo al Nord : spaventosi Mammatus e violente grandinate dalla Lombardia all’Emilia fino in Slovenia [FOTO e VIDEO] : Meteo – Il maltempo continua a sferzare il Nord Italia, le Alpi e i Paesi circostanti con violenti temporali e grandine. Mentre sulla Lombardia meridionale e sul Nord-Est dell’Italia abbiamo diffusamente temperature intorno a +30°C (+32°C a Levata di Curtatone, +31°C a Brescia, +30°C a Pordenone e Treviso), su Alpi e Prealpi i valori sono molto più bassi, scendendo in alcuni casi fino a +13°C. Sul Lago di Garda e in Trentino si sono formate ...

Maltempo - allerta meteo in Piemonte e Lombardia : piogge - temporali e forti raffiche di vento : Un flusso sud-occidentale esteso dalle coste del Marocco fin verso l’Europa settentrionale genera condizioni di spiccata instabilità, che domani interesseranno le regioni nord-occidentali italiane, determinando un generale peggioramento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Maltempo - violenti temporali in Lombardia nella notte : piene improvvise - salvataggi in extremis : Forte Maltempo nella notte al Nord Italia, con intensi temporali nel cuore della pianura Padana e soprattutto in Lombardia. Un violento nubifragio si è abbattuto nell’Oltrepò Pavese, tra la Valle Staffora e la Val di Nizza. In poco meno di un’ora sono caduti oltre 55mm di pioggia. Alcune case sono state allagate ai piani terreni, altre abitazioni sono rimaste isolate, in seguito all’esondazione di un torrente. Chiuso per circa ...

Maltempo Lombardia : grandinata nel Monzese - colture distrutte : Ortaggi distrutti e danni anche su mais, frumento e avena: è il primo bilancio dei danni del Maltempo, elaborato dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza. Le avverse condizioni meteo ieri sera ha colpito una fascia di diversi km tra i comuni di Vimercate, Concorezzo e Villasanta, in provincia di Monza. La bomba d’acqua e la successiva grandinata – precisa la Coldiretti interprovinciale in base alle rilevazione dei tecnici ...

Api - sos in Lombardia per produzione di miele : "Colpa del Maltempo" : Francesca Bernasconi Oggi si celebra la seconda Giornata mondiale delle api, specie a rischio, la cui scomparsa porterebbe gravi danni alle coltivazioni Oggi si celebra la seconda Giornata mondiale delle api, ma la produzione di miele è in crisi. A lanciare l'sos è stata la Coldiretti, che ha denunciato come il maltempo di questo periodo abbia danneggiato, soprattutto in Lombardia, molte fioriture, creando problemi agli alveari. A ...

Maltempo - Coldiretti : “Sos api in Lombardia - raccolta miele a rischio” : È sos api in Lombardia con la produzione di miele millefiori e acacia crollata per colpa di questa pazza primavera. L’andamento climatico siccitoso del mese di marzo, seguito da un aprile e un maggio dal meteo particolarmente capriccioso caratterizzato da vento, pioggia e sbalzi termici non ha consentito alle api di trovare il nettare sufficiente da portare nell’alveare. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti regionale sugli effetti del Maltempo ...

Maltempo - Coldiretti Lombardia : danni per 2 - 5 milioni nelle campagne : In Lombardia l’ultima ondata di Maltempo ha provocato nelle campagne danni per almeno 2,5 milioni di euro: è il primo bilancio di Coldiretti regionale, elaborato sulla base alle segnalazioni dei tecnici impegnati sui territori. Tra le zone più colpite c’è la provincia di Brescia dove pioggia e forte vento hanno allagato campi, sradicato alberi, compromesso terreni per l’alimentazione degli animali, scoperchiato stalle e ...

Maltempo : Coldiretti - in Lombardia danni per oltre 2 - 5 mln : Milano, 16 mag. (AdnKronos) - L’ultima ondata di Maltempo che ha colpito la Lombardia ha provocato nelle campagne danni stimati per almeno 2,5 milioni di euro. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti regionale in base alle segnalazioni dei tecnici impegnati sui territori. Tra i territor

Maltempo Lombardia : riaperta la statale dello Spluga chiusa dopo bufera di neve : Anas rende noto che è stata riaperta al traffico stamattina, con il ritorno del sole, la SS36 dello Spluga chiusa ieri per un tratto di circa 10 km sino a Madesimo (Sondrio) per una bufera di neve e vento. L'articolo Maltempo Lombardia: riaperta la statale dello Spluga chiusa dopo bufera di neve sembra essere il primo su Meteo Web.