M5s | nel mirino i sottosegretari Crippa e Cioffi Ma diversi parlamentari preparano

Prove di pace nel vertice Lega-M5s ma a rimetterci è Conte : Si è tenuto ieri sera il vertice tra Salvini e Di Maio per parlare del futuro dell’esecutivo. Una resa dei conti, dopo l’ultimatum lanciato dal premier Conte nella conferenza stampa di settimana scorsa affinché i due partner di governo la smettessero di farsi la guerra. E in effetti nel nuovo incontro c’è stata una rappacificazione. “Il governo va avanti? Mai avuto dubbi. Obiettivo comune è evitare l’infrazione garantendo la crescita, il ...

Elezioni : centrodestra fa il pieno nel Lazio - M5s fermo al palo (2) : (AdnKronos) - Quest'ultimo vince a Monterotondo con Riccardo Varone, che prevale con il 51,5 contro il 48,5 di Simone Di Ventura. Successo che si ripete anche a Cassino con Enzo Salera, che con il 58,8 batte Mario Abruzzese del centrodestra, fermo al 41,16. Doppietta della Lega infine in due Comuni

Elezioni : centrodestra fa il pieno nel Lazio - M5s fermo al palo : Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Il centrodestra nel Lazio prevale nettamente nei ballottaggi per le Elezioni comunali, mentre il Movimento 5 stelle resta al palo: fuori dai testa a testa di ieri, con la perdita quindi della guida di Civitavecchia, cittadina amministrata fino a quest'ultima tornata. Nel

Comuni al ballottaggio. Nel Lazio del M5s non c’è più traccia : Roma. C’era una volta lo “Tsunami tour” amministrativo: oggi si vota ai ballottaggi in alcuni importanti Comuni del Lazio ma dei Cinque stelle, presenti e vittoriosi qualche anno fa, non c’è quasi più traccia nell’urna. Si profila infatti, dopo un primo turno in cui il M5s è stato escluso da tutti i

Di Maio : “queste cose nel M5s non succedono” : Un caso simile nel Movimento 5 Stelle non sarebbe mai accaduto. Ecco a cosa si riferisce Luigi Di Maio. Il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo a “24 mattino” su Radio 24, a proposito del caso del sindaco leghista di Legnano che ha ritirato le sue dimissioni nonostante l’indagine per corruzione che lo riguarda: “Quello che e’ successo a Legnano nel M5s non sarebbe ami avvenuto, da noi c’e’ stato un ...

Governo - ma quale crisi : a Lega e M5s cambiare non conviene - rischia solo Toninelli : Il Governo va avanti: c'è così la conferma che le "liti" delle scorse settimane altro non erano che mera campagna elettorale...

Il viceministro leghista Garavaglia indagato nell'indifferenza dei vertici M5s : indagato dalla Corte dei conti per danno erariale nell’indifferenza dei vertici 5Stelle. Il viceministro all’Economia leghista Massimo Garavaglia avrebbe dato il via libera alla “vendita sottoprezzo” di palazzo Beretta, la sede della Ats, ex Asl, in corso Italia a Milano. Una decisione che, per la procura della Corte dei Conti, ha causato un danno erariale tra i 2 e i 13 milioni di euro per quanto riguarda la sola ...

Procedura d'infrazione in arrivo dalla Ue |Salvini e Di Maio : debito creato in passatoZingaretti : M5s vive nel Grande Fratello : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una Procedura d'infrazione ma non subito. Ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

Davide Casaleggio si muove per il voto - caos nel M5s : perché Luigi Di Maio ha le ore contate : C'è una partita nella partita ed è tutta interna. Il Movimento 5 Stelle, dopo la batosta delle elezioni europee, non può tornare alle urne. Lo sa bene Luigi Di Maio che sembra pronto a tutto pur di assecondare l'alleato leghista. Così facendo, però, il leader pentastellato impone ai suoi un dietrofr

Il discorso di Conte ha creato diversi malumori nella Lega e nel M5s : Cinquantuno minuti e trenta secondi in cui Giuseppe Conte si è rivolto al Paese per "tutelare la sua personale credibilità". Così fonti governative di entrambi i partiti di maggioranza leggono la conferenza stampa del presidente del Consiglio. nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi - è il ragionamento che viene fatto in ambienti M5s e Lega - il premier ha parlato più per difendere se stesso e la sua immagine davanti ai cittadini che per ...

Luigi Di Maio risponde a Conte e sfida Salvini : "Fiducia nel premier - stop agli attacchi ai ministri M5s" : Ha risposto un'ora e mezza dopo, Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha scelto Facebook per replicare a Giuseppe Conte e alla sua richiesta di fiducia, mentre Matteo Salvini lo aveva fatto alle 19.10 via Twitter. Piccolo dettaglio, non marginale: non è previsto alcun incontro a tre tra il premier e i s

Governo - Conte ironizza : “Una mia lista o un ruolo nel M5s? Sarei disposto ad allenare la Roma…” : “Se ancora è libero il posto Sarei semmai disposto ad allenare la Roma“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, rispondendo ironicamentalla domanda se sia disposto a guidare una propria lista o ad assumere un impegno politico in M5s Governo, Salvini sull’ultimatum di Conte: “Se tutti mantengono parola si va ...

Concessioni autostradali - Danilo Toninelli : Con noi del M5s al governo questo schifo sta cambiando : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, torna sulla questione delle Concessioni autostradali. Dopo il crollo del ponte Morandi, il Movimento 5 Stelle aveva fortemente criticato il gruppo Atlantia, della famiglia Benetton, promettendo multe da svariati milioni e una revoca immediata. Ora afferma di proseguire in quella direzione nello Sblocca cantieri, ma nel frattempo il gruppo mantiene la concessione fino al 2038 e tratta per il ...

Crescono i mal di pancia nel M5s. Fico accelera sulla scissione - ecco il piano : Il MoVimento Cinque Stelle sembra sprofondare in una crisi irreversibile. In una certa misura, il trauma del 26 maggio ha anche sdoganato “le correnti” che da tempo covavano all’interno del movimento. Infatti, il dissenso interno, che fino a ieri si era espresso solo per voci singole e immediatamente sospettate di “deviazionismo”, ha ricevuto nell’attimo di tormentata autocoscienza una sua legittimazione. E così in queste ultime ore in casa ...