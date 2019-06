Il Sole potrebbe emettere un devastante super-brillamento entro 100 anni | quali sono i

Davide Devenuto potrebbe lasciare Un posto al Sole : 'Fare il pendolare non è semplice' : Davide Devenuto, attore storico che in Un posto al sole interpreta il personaggio di Andrea, potrebbe lasciare la soap partenopea. L'intervista che ha destato preoccupazione tra i fan In un'intervista per Intimità, l'attore romano ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto preoccupare non poco gli affezionati fan di Un posto al sole. Devenuto ha raccontato di provare una certa stanchezza dovuta ai continui spostamenti da Napoli a Roma: ...

Temptation Island Vip : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé potrebbero far parte del cast : Mancano ancora un paio di mesi all'inizio delle registrazioni della seconda edizione Vip di Temptation Island, ma sono già tanti i gossip che stanno trapelando sui personaggi che potrebbero comporre il cast del reality. Stando a quello che sostiene ''Oggi'' nel suo ultimo numero, ad animare le nuove puntate del format di Canale 5 potrebbero esserci due ragazzi che si sono innamorati all'Isola dei Famosi poco tempo fa. Stiamo parlando di Jeremias ...

L'amministrazione Trump potrebbe aumentare del 25% le tasse per i produttori di conSole : Grazie alla segnalazione di GameDaily, apprendiamo che L'amministrazione Trump ha intenzione di aumentare del 25% le tasse per i produttori di console. La misura si inserisce nel più ampio quadro del "conflitto" commerciale tra gli USA e la Cina.Donald Trump avrebbe pensato a un aumento delle tasse sull'importazione dei prodotti provenienti dalla Cina, si passerebbe dall'attuale 10% al 25%. Al momento L'amministrazione del presidente USA sta ...

Un posto al Sole - anticipazioni : Beatrice potrebbe nascondere un segreto - torna Leonardo : Nelle prossime settimane sono previste numerose novità nella soap Un posto al sole. Le trame offriranno spunti interessantissimi, ma ci saranno diverse sorprese e dei graditi rientri che non potranno che far piacere ai fan. Presto si aggiungerà una new entry famosissima per aver recitato in un'altra serie di successo, inoltre tornerà qualcuno molto amato, che non si vedeva da un po' e verranno svelati dettagli su due personaggi di cui non si ...

Un posto al Sole anticipazioni : Tommaso potrebbe essere morto (RUMOR) : Alla fine, la verità è stata svelata e lo scenario che si è palesato agli occhi di tutti è stato il peggiore possibile. Tommaso potrebbe essere morto, almeno da quanto si è riusciti a capire nella puntata di questa sera. I fan si erano ormai rassegnati all'idea che non avrebbero più rivisto Michele Cesari, ma speravano che ci fosse stato un recasting del suo personaggio. Il fatto che il prigioniero fosse molto somigliante a Michele Cesari aveva ...

Un Posto al Sole : Clara - la governante dei Viscardi - potrebbe essere una spia per Alberto : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “un Posto al sole”. Nel corso delle scorse puntate, è emerso un personaggio che fino a poco tempo fa era solo uno appartenente al contorno della soap: Clara, la bellissima e sensuale cameriera di casa Viscardi. La donna, interpretata dalla giovane Imma Pirone, nelle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, avrà modo di emergere sempre di più acquisendo un ...

Le conSole Next Gen potrebbero essere le ultime? : Sono passati ormai cinquanta anni da quando Ralph Baer realizzò il primo prototipo di console della storia, la “Magnavox Odyssey”, commercializzata nel 1972. Nello stesso anno viene fondata Atari che battezzò l’industria con il primo successo video ludico globale: PONG. Da allora, anno dopo anno, i videogiochi divennero sempre più diffusi. Il progresso tecnologico aggiungeva potenza di calcolo ampliando i confini della creatività degli ...