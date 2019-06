Il prototipo di macchina volante che unisce automobile e aeroplano

wired

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Di macchine volanti sentiamo parlare da anni, ma all’atto pratico stiamo ancora attendendo modelli capaci di mantenere fede alle promesse. Tanti sono i problemi da risolvere e i limiti da superare – senza contare le regole che dovranno normalizzare il fenomeno, ovviamente – ma nel frattempo si moltiplicano concept e prototipi col potenziale per cambiare le carte in tavola. Tra gli ultimi arrivati c’è Aska, termine che in giapponese significa “uccello”, un veicolo eVtol (cioè a decollo e atterraggio verticali) che ricalca le forme di un’auto. Ideata dai coniugi Guy e Maki Kaplinski, co-fondatori della startup Nft (sigla di Next Future Transportation) che ha sede a Mountain View, cittadina californiana nota per ospitare il quartier generale di Google, Aska può volare e viaggiare su strada a seconda delle necessità, può ospitare fino a tre passeggeri e per decollare conta sul ...

