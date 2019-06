Formula 1 | retroscena Mercedes in Canada | i commissari hanno investigato la W10 di

Formula 1 – Retroscena Vettel - Seb ha rischiato anche il secondo posto : Leclerc non sapeva della penalità : Il pilota monegasco ha rivelato nel post gara di non essere a conoscenza della penalità inflitta a Vettel, dal momento che la squadra non gliel’ha segnalata Sebastian Vettel avrebbe potuto perdere anche il secondo posto se la gara fosse durata qualche giro in più, vista la rimonta nel finale di Charles Leclerc che avrebbe potuto farlo scivolare ancora più giù. Photo4/LaPresse Il pilota monegasco si è fermato ad un secondo effettivo ...

Formula 1 - retroscena Verstappen a Montecarlo : ecco perchè Max non è riuscito a sorpassare Hamilton : Il pilota della Red Bull è rimasto a lungo dietro Hamilton, non riuscendo a superarlo per un motivo ben preciso Una dimenticanza costata carissima, un errore di distrazione che non ha permesso a Max Verstappen di attaccare e superare Lewis Hamilton nel finale del Gp di Montecarlo, nonostante fosse in netta difficoltà. Photo4/LaPresse Secondo quanto emerso nel day-after, il pilota della Red Bull si è dimenticato di tornare alla mappatura da ...

Formula 1 - segreti e retroscena su Marchionne : svelati i motivi che lo hanno spinto a ‘scegliere’ Binotto : Nel libro monografico di Tommaso Ebhardt sono stati svelati alcuni retroscena relativi alle scelte di Marchionne sulla gestione della Ferrari segreti e retroscena relativi a Sergio Marchionne sono racchiusi nel libro monografico di Tommaso Ebhardt, nel quale si comprende a fondo il modo con cui l’imprenditore italo-canadese aveva deciso di gestire la Ferrari. Photo4/LaPresse L’obiettivo era quello di riportarla al successo, per ...

Formula 1 - retroscena Hamilton dopo il Gp di Baku : “se davanti a me ci fosse stata una Ferrari…” : Il pilota britannico ha parlato dei concitati momenti della partenza del Gp di Baku, svelando un piccolo retroscena Mai la Mercedes aveva iniziato così bene un Mondiale, anzi mai nessuno nella storia della Formula 1 aveva piazzato le proprie macchine davanti a tutti nei primi quattro Gran Premi. photo4/Lapresse Un avvio pazzesco, che permette alle Frecce d’Argento di dominare sia la classifica Costruttori che quella piloti, dove ...