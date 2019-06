Flat tax 2020 | Salvini “dovrà essere parte fondamentale della manovra”

Matteo Salvini - riunione a sorpresa coi vertici della Lega dopo la fumata nera sulla Flat Tax : dopo la fumata nera in mattinata sulla Flat Tax, Matteo Salvini passa all'azione: in serata ha infatti convocato i ministri della Lega presso la sua abitazione a Roma. Presenti tutti i ministri leghisti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Bocche cucite, al termine

Palazzo Chigi - fumata nera sulla Flat Tax. Salvini riunisce i ministri della Lega : fumata nera al vertice di Palazzo Chigi sulla strategia per evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. sulla Flat tax e il cuneo fiscale servirà un tavolo per mediare tra Lega e M5s....

Salvini-Tria - tensioni sulla Flat tax. Sul governo torna lo spettro della crisi : Il vertice economico si risolve in un rinvio a sette tavoli di lavoro. Ma la frattura tra Salvini e Tria si allarga. Per questo nessuno tra i leghisti se la sente ancora di archiviare lo spettro della crisi e del voto anticipato, che i Cinque Stelle invece, indeboliti e alle prese con una faticosa riorganizzazione interna, vedono come fumo negli occhi...

Conti e Ue - il primo vertice economico. Salvini : “Utile - cominciato un percorso”. Tria chiede coperture certe su Flat tax : Non è stato un vertice risolutivo ma dalla Lega viene definito “utile e positivo”. È durato circa due ore e mezza il tavolo sui temi economici convocato a Palazzo Chigi, dove il premier Giuseppe Conte è riuscito a riunire i due vice e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. L’obiettivo: istruire il dossier Conti pubblici, al fine di evitare la procedura di infrazione per debito dell’Unione europea e preparare la ...

Flat tax conviene ai ricchi secondo i calcoli della Cgil. Ecco i dati : Flat tax conviene ai ricchi secondo i calcoli della Cgil. Ecco i dati La Flat tax è stata la principale promessa elettorale del centrodestra unito nella campagna elettorale per le elezioni generali del 4 marzo 2018. Per la Lega, è una proposta inamovibile e che va realizzata quanto prima, in quanto necessaria per rilanciare l’economia e i consumi. Una proposta che, però, potrebbe andare contro i criteri di progressività. Addirittura, ...

Flat tax : Unsa-Fials - depositato oggi ricorso a Tribunale contro misura : Roma, 10 giu. (Labitalia) - Massimo Battaglia e Giuseppe Carbone, segretari generali, rispettivamen[...]

Moody's "debito Italia salirà con Flat Tax"/ Rating boccia Governo "occhio a Manovra" : Moody's attacca i conti pubblici e boccia il Governo 'debito Italia continuerà a crescere con Flat Tax, decisiva la Manovra. Minibot? Fuori da Eurozona'

Dombrovskis : "Scordatevi la Flat Tax". Moscovici : "Conti pessimi - siete andati oltre" : Spesso giocano il ruolo di poliziotto buono - Pierre Moscovici - e poliziotto cattivo - Valdis Dombrovskis. Anche ieri, al momento dell’annuncio della raccomandazione agli Stati Ue di avviare una procedura d’infrazione contro l’Italia il commissario francese agli Affari Economici e Monetari ha detto in italiano che la sua porta per una trattativa resta aperta, mentre il vice presidente lettone ha chiarito che c’è ...

Palazzo Chigi teme Salvini - resta scoglio Flat tax : ll timore a Palazzo Chigi resta ancora quello che Salvini voglia cercare un pretesto per rompere, magari non sull'autonomia ma sulla flat tax, il vero scoglio nel governo. Il premier Conte nei giorni scorsi ha sottolineato che il progetto non e' ancora sul tavolo. Fonti interne all'esecutivo rimarcano come al momento non ci siano le coperture, perche' un piano come quello immaginato dal partito di via Bellerio rischierebbe di spaccare i conti, ...

Flat tax - Giuli vs Fornero : “Lady Spread”. Calenda insorge : “Hai fatto una grande cafonata”. E gli dà del fascista : Rissa verbale a Dimartedì (La7) tra Carlo Calenda, europarlamentare di Siamo Europei – Pd, e il giornalista Alessandro Giuli. La bagarre esplode dopo che l’ex direttore di Tempi difende la Flat tax della Lega e attacca duramente l’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, fortemente scettica sulla tassa piatta: “Io ricordo che quando governava lei con Monti eravate tutti simpaticissimi, non c’era nessun antipatico, ma ...

Flat tax - la storia della “tassa piatta” che piatta non è : È piatta ma anche no. Deve essere un choc sistemico ma non si sa bene come finanziarlo. In deficit, e per quanto? E se il ministro dell'Economia Giovanni Tria dice che le riforme si fanno a condizione che siano finanziariamente coperte, come si procede, che spazi reali ci sono?...

Pensionati esteri e Flat tax - pubblicate le regole per usufruire del regime agevolato : La crescita dei consumi e degli investimenti, soprattutto nel nostro Mezzogiorno, passa anche attraverso una riduzione del carico fiscale. In particolare per alcune categorie come i Pensionati. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 167878/2019 che detta le modalità applicative che i contribuenti titolari di redditi da pensione, anche provenienti dall’estero, dovranno seguire per poter usufruire del regime agevolato ...

Di Maio sempre più debole - cede alla Lega su vincoli Ue e Flat tax : Luigi Di Maio entra a Montecitorio nel primo pomeriggio e andrà via solo a tarda sera. Per tutto il giorno, a parte l’incontro con i sindaci M5S, resterà chiuso nel suo ufficio a calibrare quale dovrà essere la risposta alle parole del premier Giuseppe Conte. Il vicepremier grillino aspetta che il primo a parlare sia Matteo Salvini, poi con il suo staff decide la replica. Il post affidato a Facebook dal leader ...

Di Maio chiede un vertice già domani - "cede" sulla revisione dei vincoli Ue per la Flat tax : Luigi Di Maio chiede già “domani” un vertice di Governo per riprendere quel cammino di leale collaborazione invocato da Giuseppe Conte. Su Facebook, il leader M5S apre ad alcune richieste della Lega, come la flat tax e la revisione dei vincoli europei, ma chiede che “finiscano gli attacchi ai ministri del Movimento 5 Stelle”.“Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre ...