Donatori di sangue in salita | plauso dall’OMS | “il sistema italiano è un modello da

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Sono quasi 1,7 milioni iin Italia, un numero tornato a salire dopo anni di calo. Nel 2018 sono stati 1.682.724, con un aumento dello 0,2% rispetto al 2017. A dimostrarlo sono i dati del “Centro nazionale” resi noti oggi in vista della Giornata Mondiale del Donatore diche l’OMS celebra il 14 giugno. Durate la benefica occasione è stato presentato il nuovo portale dedicato alle donazioni sul sito del ministero della Salute (www.donail.sanita.gov.it). “Dobbiamo tutti lavorare – ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo – per sostenere e sviluppare ilriconosciuto come unda seguire anche dall’OMS, che ci ha affidato l’organizzazione dell’evento globale della Giornata Mondiale deidel 2020“. I nuovisono poco più’ di 371 mila, mentre il 91,7% del ...

