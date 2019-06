Calciomercato Ciliverghe | è fatta per l’attaccante De Angelis

calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) IlCalcio è lieto di annunciare l’accordo con la punta Ciro Deper la prossima stagione calcistica.reduce dall’esperienza in Serie C a Monopoli e dalla vittoria del campionato di Serie D con il Cesena torna a vestire il gialloblù con cui in passato ha firmato imprese storiche tra cui la tra cui la stagione in cui realizzò 23 reti in campionato. In due stagioni con la maglia gialloblù trentatre le reti messe a segno da De. “E’che volevamo – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – non servono presentazione per Deche ha fortissimamente voluto tornare aldove tutti lo aspettavamo a braccia aperte. Non ci possono essere dubbi su di lui, è una punta di grande valore che ha fatto benissimo con questa maglia e che garantisce un numero di reti importanti”. “Non vedevo l’ora di tornare qui. – le parole di ...

CalcioWeb : Calciomercato #Ciliverghe, è fatta per l'attaccante #DeAngelis -