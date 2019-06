Bufera sul gruppo Facebook pro Salvini | minacciata di stupro la scrittrice Michela Murgia

Cecchi Paone : «La metà delle calciatrici della Nazionale è lesbica». E' Bufera sul web : La Nazionale femminile fa gol contro i pregiudizi di chi diceva che «il calcio non è una cosa per donne», ma non contro certi stereotipi davvero duri a morire. Non è un caso...

Cecchi Paone : «La metà delle calciatrici della Nazionale è lesbica». Bufera sul web : La Nazionale femminile fa gol contro i pregiudizi di chi diceva che «il calcio non è una cosa per donne», ma non contro certi stereotipi davvero duri a morire. Non è un caso...

Bufera sul programma di Lucci : "Indegne le parole su Falcone e Borsellino" - la Rai apre indagine : Dure polemiche per l'intervento del cantante neomelodico siciliano Leonardo Zappalà a 'Realiti', su Rai 2. Il programma...

'Colpire le donne a bacchettate' Bufera sulla lezione dell'imam : Angelo Scarano Imam nella Bufera in Egitto. Poi fa retromarcia: "Provoca danni psicologici e si riflette negativamente sulla famiglia" Si discute, da tempo, di quelle parole contenute nella Sura delle donne. Quel "e battetele" scritto nel Corano è al centro di un dibattito serrato nel mondo musulmano. Discussione tornata al centro dell'attenzione in questi giorni in Egitto, dopo che il grande sheikh dell' università di Al Azhar del ...

Oltraggio in tv a Falcone e Borsellino Bufera sulla Rai per i mancati controlli : Una Bufera che scoppia con un ritardo sinistro. Cinque giorni per elaborare lo sdegno sono troppi, ma così si è caratterizzata l’ennesima grana Rai. Va in onda appunto il 5 giugno «Realiti», il nuovo programma di Raidue condotto da Enrico Lucci, che nella giornata d’esordio pensa bene di ospitare un cantante neomelodico siciliano che canta in napol...

Bufera procure - all’ANM si apre la crisi sul caso degli autosospesi del Csm : All’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati si è aperta la crisi: le correnti Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto di convocare urgentemente una riunione con all’ordine del giorno il rinnovo della giunta. Di fatto, dunque, l’attuale giunta guidata da Pasquale Grasso di Magistratura Indipendente è sfiduciata.Il motivo è proprio il documento che la corrente Magistratura Indipendente ha approvato ieri per invitare i ...

Bufera procure - all’ANM si apre la crisi<br> sul caso degli autosospesi del Csm : All’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati si è aperta la crisi: le correnti Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto di convocare urgentemente una riunione con all’ordine del giorno il rinnovo della giunta. Di fatto, dunque, l’attuale giunta guidata da Pasquale Grasso di Magistratura Indipendente è sfiduciata.Il motivo è proprio il documento che la corrente Magistratura Indipendente ha approvato ieri per invitare i ...

Coi guanti in lattice per bonificare l'ufficio occupato dal Pd : Bufera sul capogruppo Lega : Protagonista della vicenda è Dario Giagoni, capogruppo della Lega in Consiglio regionale in Sardegna: non ha fatto una gran...

Bufera a Ferrara sul video del candidato leghista a letto con una pistola. Il Viminale lo difende : "Non ha più l'arma" : Il Pd: "Salvini prenda le distanze dal pistolero". Lui si difende: "Immagini vecchissime che avevo fatto togliere dalla rete". Domenica la città emiliana va al ballottaggio

L'ex tronista Fabio Colloricchio fa sesso davanti alle telecamere all'Isola dei Famosi spagnola : Bufera sul web : Un italiano si è reso protagonista di una scena dall'alto contenuto di sensualità nell'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi. Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e...

"Un colpo giusto ci vuole". La Bufera sull'ex candidato sindaco di Catania del M5s : Il consigliere comunale di Catania del Movimento 5 stelle, Giovanni Grasso, potrebbe essere espulso dal gruppo consiliare, denunciato ai probiviri e alla Procura di Catania a causa di una telefonata in cui parla con il vicesindaco, Roberto Bonaccorsi, di come mettere a tacere la capogruppo M5s Lidia Adorno, entrata in contrasto con lo stesso Bonaccorsi. Grasso e il vicesindaco nella loro conversazione - finita casualmente in una chat - ...

Playoff Serie A – Bufera sul sindaco di Trieste : doppio dito medio a Mangok Mathiang - cestista nero di Cremona [FOTO] : Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, finito al centro di una Bufera per il doppio dito medio rivolto a Mangok Mathiang Tensione alle stelle per Gara-3 fra Trieste e Cremona: viste le due vittorie in altrettante gare per la squadra di coach Sacchetti, in caso di terza sconfitta Trieste avrebbe abbandonato la postseason. Clima caldissimo all’Allianz Dome nel quale un tifoso in particolare ha avuto un atteggiamento un po’ sopra ...

"Uccidi il giornalista" : Bufera sul videogioco per smartphone : Il Washington Post ha lanciato l'allarme contro 'Sniper 3D Assassin', uno dei videogame più famosi su smartphone: "In una...

Prima asciuga le lacrime al toro e poi lo uccide : Bufera sulla corrida : bufera in Spagna (e sui social) per il gesto di un torero durante una corrida celebrata all'interno della Feria de Sevilla