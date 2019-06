Rugby – Due test match per l’Italdonne a novembre | le azzurre sfidano Giappone e

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019): duecontroe Inghilterra per l’Italdonne La nazionale italiana femminile disputerà duenel mese di2019, in preparazione al ‘Sei Nazioni’ 2020. Lo ha deliberato il Consiglio FIR riunito il 6 giugno a Bologna. Le, protagoniste del torneo 2019 con un secondo posto alle spalle dell’Inghilterra, scenderanno in campo sabato 16in un ineditointerno contro ilper poi far visita la settimana successiva proprio alle Campionesse in carica del 6 Nazioni e vice-campionesse del mondo inglesi. Andrea Di Giandomenico, ct della nazionale italiana, ha dichiarato: “Offrire ulteriori momenti di confronto internazionale per la nostra squadra nazionale femminile è coerente con il percorso di sviluppo del settore, che nella stagione che va concludendosi ha visto il varo di ...

soloteo1980 : “il rugby degli altri”: Italia annuncia due test match contro Giappone e Red Roses. Il Galles ospite della Spagna… - Rugbymeet : Nazionale Femminile in campo a novembre 2019 per due test match ???? - onrugby_it : L’Italia femminile giocherà due Test Match a novembre -