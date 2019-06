Quando può cantare un gallo? Lo decide il giudice E Maurice diventa un caso politico

Quando ci si può considerare una brava persona? : InsoddisfazioneAggressivitàViolenzaAntipatiaSi può cambiare«Devi fare la brava bambina» sentivamo ripetere spesso con tono tra il materno e il perentorio. Nella mente di un essere umano di sei o sette anni, quell’aggettivo assumeva contorni non sempre ben definiti. Ok, non bisogna fare i capricci, soprattutto in pubblico; meglio finire tutto ciò che c’è nel piatto; non fare arrabbiare le maestre a scuola. Semplice, tutto sommato. Da grandi è più ...

6 segnali che ti fanno capire Quando una persona è invidiosa e come puoi difenderti : Non procura piacere, ma può radicarsi prepotentemente nell’animo di una persona: è lei, l’invidia, uno dei sette peccati capitali. In una società dove a dettare legge sono spesso il successo, la ricchezza, l’apparenza e la competizione, l’invidia si fa spazio a passi giganti, aggrappandosi a volte anche ai cuori più nobili. Questo stato d’animo tira fuori il lato peggiore di una persona ed è spesso “inconfessabile”. Chi nutre invidia, ...

Legge 104 e cambio turni a lavoro : Quando si può rifiutare : Legge 104 e cambio turni a lavoro: quando si può rifiutare Chi è titolare di Legge 104 può rifiutare il cambio dei turni orari a lavoro, in caso gli venga proposto? Prendiamo il caso di un lavoratore dipendente di un’azienda che è titolare di Legge 104 a causa del coniuge disabile e che necessità di assistenza. Tale lavoratore ha la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e del congedo straordinario (anch’esso ...

Gli ultras della Curva B : “Non chiediamo investimenti folli ma di lottare Quando si può” : Un comunicato per spiegare la propria posizione sulle proteste contro De Laurentiis, per fare chiarezza. A firmarlo sono gli ultras Napoli 1972 della Curva B. Nel volantino sono esposte le ragioni della contestazione. Gli ultras indicano come responsabili le parole e le azioni del presidente: “il quale non perde mai occasione di infangare Napoli ed i napoletani” Pur riconoscendo che la città non è certo priva di problemi e contraddizioni, gli ...

Zucchero - il falso mito sulla cena che fa venire la pancetta : Quando e quanto se ne può mangiare la sera : Non è vero che gli zuccheri assunti la sera fanno ingrassare, è una errata convinzione, priva di fondamento scientifico ed una credenza popolare dettata dall' ignoranza. Lo confermano una volta per tutte gli esperti dell' Istituto Superiore di Sanità (Issalute.it) per smontare l' opinione comune, di

Quando la tua migliore amica può salvare la serata - la giornata e pure la vita : Lo hanno dimostrato moltissime ricerche che l’amicizia fa bene, ma non tutti gli amici sono uguali, perché solo quelli veri – di cui ci si può sempre fidare – fanno la differenza. Le persone, come le migliori amiche, che ci aiutano a vivere meglio, non sono semplici conoscenze virtuali, ma individui in carne e ossa, con cui ridere, piangere, scherzare, dialogare e soprattutto da abbracciare. Il contatto fisico non è infatti ...

Contratto di lavoro e dimissioni - Quando si può firmare per la legge : Contratto di lavoro e dimissioni, quando si può firmare per la legge Vediamo di seguito di rispondere ad una questione pratica molto diffusa e di capire entro quali limiti può essere esercitato il diritto alle dimissioni. Stiamo parlando della possibilità, per un lavoratore, di iniziare un nuovo rapporto di lavoro presso altro datore di lavoro, prima di interrompere l’esperienza professionale con il precedente datore di lavoro o ...

Visita fiscale Inps ripetuta : Quando è legittima e cosa può fare il datore : Visita fiscale Inps ripetuta: quando è legittima e cosa può fare il datore La Visita fiscale Inps può essere ripetuta per più volte nel corso del periodo di malattia e anche più volte nello stesso giorno. La riforma delle visite fiscali, con l’introduzione del Polo Unico, ha irrigidito il sistema di controllo medico fiscale, allo scopo di stanare in particolar modo i furbetti delle assenze strategiche, ovvero tutti quei lavoratori dipendenti ...

Conto corrente : estratto conto cartaceo - fino a Quando si può richiedere : conto corrente: estratto conto cartaceo, fino a quando si può richiedere estratto conto cartaceo, fino a quando richiederlo Per controllare tutti i movimenti e le operazioni bancarie di un conto corrente, o anche per capire quali siano i costi di gestione del conto stesso o le cifre relative alle eventuali commissioni per la movimentazione bancaria, il documento da tenere sotto mano è l’estratto conto. Quest’ultimo può essere cartaceo o ...

Visita fiscale Inps ed esonero certificato medico - Quando si può evitare : Visita fiscale Inps ed esonero certificato medico, quando si può evitare esonero certificato Visita fiscale Inps, quando non si manda I lavoratori assenti per malattia sono soggetti a Visita fiscale Inps. Questa parte dal momento in cui il medico di base invia il certificato medico introduttivo all’Istituto di previdenza. In contemporanea, il lavoratore dovrà avvisare il proprio datore dell’assenza. quando il certificato è trasmesso all’Inps, ...

Si può fare perché non siamo una città normale - Quando vogliamo siamo un solo corpo : Ieri sera sono passato fuori allo stadio San Paolo, ho fermato l’auto e sono sceso, solo, con il rossore del cielo che si avviava verso il buio, e le luci accese dei led che illuminavano il prato. Mi sono fermato e ho acceso una sigaretta, e ho pensato alla partita di stasera. “Si può fare” mi sono ripetuto perché noi non siamo una squadra normale, una di quelle che puoi etichettare; Si può fare perché non siamo una città normale, un ...

10 grandi film che puoi guardare gratis Quando vuoi grazie alla Rai (non solo su Rai Movie) : Rai Movie e Rai Premium sono pronti a chiudere le trasmissioni e i telespettatori hanno fatto sentire subito la loro protesta sui social, chiedendo ai vertici di Viale Mazzini di ripensarci. La decisione è legata al fatto che Rai Movie e Rai Premium sono "caratterizzati da limitata audience e scarsa profilazione del pubblico". Nonostante questa notizia, per i cinefili e gli amanti delle serie tv non tutto è perduto.La Rai, ...

Quando Allegri - Luis Enrique e Di Francesco dissero : «La remuntada si può» : Rimonte memorabili, di quelle che passano alla storia. Il Napoli di De Laurentiis ed Ancelotti è chiamato all’impresa giovedì contro l’Arsenal. Una partita difficile, complicata, ma non proibitiva. E’ vero che la Juve ha Cristiano Ronaldo in canna, ma è altrettanto vero che proprio i bianconeri insegnano di come siano riusciti a ribaltare il 2-0 di Madrid subito dall’Atletico in un nettissimo 3-0 allo ...