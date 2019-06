Matera | non sopporta la convivente e chiama il 113 | ' Vi prego arrestatemi'

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Quella che arriva daè una vicenda davvero bizzarra. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un uomo di 25 anni, esasperato dalle continue discussioni con la, una donna di cui non sono state diffuse le generalità, ha preferito il carcere agli arresti domiciliari. Il soggetto infatti si trovava detenuto presso la sua abitazione in quanto è accusato di aver effettuato una rapina ai danni di un supermercato locale. Con il passare dei giorni però la convivenza con la donna si è fatta davvero pesante, tanto che, a quanto pare, i litigi erano quasi continui. Per cui il giovane hato il 113 con una richiesta che aveva davvero dell'assurdo: "Vi" - spiegando poi tutta la sua situazione. Gli agenti però non ci potevano fare nulla, a meno che non si trattasse di violenze, per cui non ha acconsentito alla richiesta dell'uomo, che dopo ...

GiuliaGrilloM5S : Stiamo lavorando per risolvere una serie di problemi che mettono a repentaglio il Ssn. In particolare la mancanza d… - RosariaMantova3 : RT @ElisabettaPolet: ????????????????????????????????????????????????????URGENTISSIMO MA URGENTE CHE PIU URGENTE NON SI PUÒ! LEI1NUMERO GIA AL CANILE DI MATERA VERR… - acoi_it : Il Presidente Onorario Rodolfo Vincenti: 'Non mi ricordo un Congresso così ben riuscito'. -