Fuocherello amico nel Pd

(Di martedì 11 giugno 2019) Per la serie: facciamoci del male, continuiamo a farci del male. Per entrare meglio nel merito, leggete questo post del parlamentare emiliano Luigi Marattin, iper-attivo, iper-presente nei talk, una delle ultime raffiche del renzismo, già consigliere economico a palazzo Chigi nei famosi mille giorni: “Il Pd regionale dell’Emilia Romagna non elegge un segretario con le primarie da dieci anni. Il modo migliore per sostenere la candidatura di Stefano Bonaccini, è rinnovare il Pd attraverso un congresso straordinario”. Richiesta, questa, che sarebbe resa necessaria e urgente dalla sconfitta a Ferrara e Forlì.Spieghiamo meglio, per i non addetti ai lavori e i non esperti del tafazzismo: l’Italia è in mano a Salvini, è in atto la più grande svolta a destra della storia della Repubblica, il Pd, che un anno fa era morto ha dato ...

