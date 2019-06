E3 2019 | acrobazie e zombie si mostrano nel nuovo video di gameplay di Dying Light 2

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) Durante la conferenza di Square Enix è apparso anche undidedicato a2, ilsurvival horror in prima persona, sviluppato da Techland.Come il primo capitolo anche in questotitolo dovremo cercare di sfuggire aglisfruttando l'ambiente che ci circonda. Il nostro protagonista infatti sarà in grado di fare parkour tra i vari edifici.Di seguito potete dare uno sguardo aldi.Leggi altro...

TigullioWebNews : Sabato sera all’Andersen: spettacoli, musica, incontri, acrobazie - Ilikepuglia : Torna 'Hell in the Cave', colori e acrobazie volanti nelle Grotte di Castellana - ecodaipalazzi : Il kamasutra di Giggino. Su Tav, autonomie, giudici, Rai e molto altro, Giggino si sta esibendo in contorsioni, acr… -