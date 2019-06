Clima | le previsioni dei bookmakers | Greta Thunberg sarà Nobel per la pace

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) I bookmaker londinesi hanno pochi dubbi al riguardo: la grande favorita per il prossimoper lae’, l’attivista svedese di 16 anni che ha dato il via al movimento globale dei “FridaysForFuture” che lotta contro i cambiamentitici. In confronto, riferisce oggi la Welt, Angela Merkel, Donald Trump o Papa Francesco hanno solo possibilita’ da outsider. Cosi’, dopo esser stata gia’ nominata donna dell’anno dai giornali svedesi e mentre si annuncia una laurea honoris causa presso l’universita’ belga di Mons, presto il nome della ragazza potrebbe figurare accanto a quelli di Martin Luther King, Nelson Mandela, Willy Brandt, Madre Teresa di Calcutta, Desmond Tutu e il Dalai Lama. I bookmaker di Ladbrokes, per esempio, in caso di vittoria, ad oggi offrono 3 sterline su ogni sterlina spesa: in altre parole, ...

