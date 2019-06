Cinema e videogiochi sempre più vicini | da Cyberpunk 2077 a Death Stranding

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Il trend degli ultimi mesi è senza dubbio quello di un connubiopiù fitto tra. Ultimo episodio tra tutti, che in questo momento sta destando molto interesse, è la partecipazione di Keanu Reeves a. Sicuramente questa compenetrazione sembra essere indice di un reciproco interesse tra la settima arte e la “nuova arte”. Inizi particolari Andando indietro nel tempo già è capitato che un noto attore prestasse la propria opera al mondo video ludico: Bruce Willis nel 1998 diede voce e fattezze a Trey Kincaid protagonista di Apocalypse. Un titolo in terza persona dove il buon Bruce tra uno 'sforacchiamento' e l'altro di vari nemici riconducibili al giorno del giudizio, ci allietava con diverse battute. Pochi anni prima, nel 1994 si era tentata una manovra forse azzardata, del gioco picchiaduro Street Fighter da cui venne tratto un film con Jean Cloude ...

