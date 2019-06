Spazio | SpaceX pronta a lanciare 24 satelliti insieme con il suo Falcon Heavy

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il razzo di Space Xè pronto a24contemporaneamente. Il lancio è previsto per il 24 giugno prossimo ed è la prima volta che il governo Usa utilizza questo gigantesco razzo per una missione simile. “La scelta di utilizzare questo missile fa parte in realtà della più ampia strategia di non avere un’unica risorsa e entrare anche in un ambiente più competitivo” ha commentato il colonnello Robert P. Bongiovi, direttore dell’Air Force Systems Enterprise. Da quanto riporta SpaceDaily.com, i lanci pesanti militari si erano avvalsi negli ultimi anni della United Launch Alliance, una joint venture tra Boeing e Lockheed Martin. Il decollo delX, previsto dal Complesso di lancio 39A del Kennedy Space Center e identificato come Space Test Program-2, sarà il terzo lancio per un razzo, il più grande razzo attualmente in uso e ...

BaumgartnerGeo : RT @NouvoIT: A 50 anni dal primo sbarco sulla #Luna, si cercano alternative per vivere nello #spazio. #Elon #Musk pensa di traslocare su #M… - RSIonline : RT @NouvoIT: A 50 anni dal primo sbarco sulla #Luna, si cercano alternative per vivere nello #spazio. #Elon #Musk pensa di traslocare su #M… - NouvoIT : A 50 anni dal primo sbarco sulla #Luna, si cercano alternative per vivere nello #spazio. #Elon #Musk pensa di trasl… -