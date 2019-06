Langdon | dal libro The Lost Symbol di Dan Brown la serie

tvzap.kataweb

(Di lunedì 10 giugno 2019) Dal romanzo allatv, il passo di questi tempi è molto breve, ancora di più se ilè stato scritto da Dane se al centro ha un personaggio forte e affascinante in modo moderno come Robertl’esperto di simboli capace di decifrare rituali e misteri nascosti da pochi indizi: come ha anticipato Deadline, la NBC ha dato la luce verde ad unaintitolatae ispirata al romanzo delladedicata al professore universitario di simbologia religiosa dell’università di Harvard, The, Il simbolo perduto. Secondo quanto anticipato la storia verrà collocata precedentemente ai film già realizzati – nonostante ilsia il terzo della saga – per un Robertpiù giovane. Un prequel insomma che modifica quindi la timeline dei libri e che richiederà un attore diverso da quello che fin qui ha interpretato il presonaggio, il ...

