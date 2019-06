La polizia va a sgomberare una baraccopoli a Roma | ma era un set cinematografico

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) “Fermi, fermi! Cosa fate? Qui stiamo lavorando, non c’è niente da demolire”. Un’operazione anti degrado ha rischiato di mandare in fumo le riprese di un film. È successo asabato 8 giugno, nel quartiere Marconi, dove c’è stato un piccolo equivoco tra una troupe cinematografica e gli agenti del nucleo Pics decoro urbano delladiCapitale. Lo riporta Il Messaggero:I vigili, dopo aver smantellato con l’ausilio di una ruspa alcuni accampamenti di fortuna su lungotevere di Pietra Papa, hanno notato un altro insediamento sotto ponte Marconi e hanno deciso, visto che erano lì, di procedere subito all’abbattimento. Arrivati sul posto, pronti alla demolizione, i vigili hanno trovato la sorpresa. Un uomo si è avvicinato chiedendo agli agenti di fermarsi, in quanto quello sotto il ponte, in ...

