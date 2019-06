Insalata di riso “Long & Wild” con salmone affumicato e pomodori

Richiami alimentari : ritirata Insalata per riso contenente frammenti di vetro [MARCHIO E LOTTO] : La catena di supermercati Carrefour ha ritirato dai propri scaffali un intero lotto di insalata per riso contenente frammenti di vetro . Si tratta di “ insalata per riso Grangusto” prodotta da Linea Azzurra s.r.l. Il lotto di produzione ritirato è il n° L0614P146 con scadenza in data 15/06/2020, venduto in confezioni da 550 grammi (peso sgocciolato 300 grammi). Nella motivazione è indicata la “possibile presenza di frammenti di ...

