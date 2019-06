Emma Bonino | vent' anni senza vincere niente ma con il record di poltrone

Emma Bonino ancora fuori dall'Europarlamento : "Colpa di Salvini e Di Maio" - zero auto-critica : Non vince mai, Emma Bonino: la sua +Europa resta infatti fuori dal Parlamento europeo, raccogliendo al voto appena il 3,09% (lo sbarramento è al 4%). È ormai dalle Europee di 20 anni fa - quando con Marco Pannella prese l'8% - che la Bonino non riesce mai ad eleggere un candidato: né alle Europee de

Le preferenze : Berlusconi dietro Salvini - nel Pd Calenda al top. Emma Bonino esclusa : Il leader della Lega fa il pieno nel Nord-Ovest e nel Nord-Est. La numero uno di FdI bene al Sud. Berlusconi spalma il consenso. Nel Partito democratico, i risultati di Pisapia e Calenda

Europee 2019 - Emma Bonino - la veterana d’Europa : «Anche se i giovani nati in un’Europa già unita possono permettersi il lusso di non ricordarselo, noi non possiamo dimenticare che proprio questa Unione ci ha permesso di vivere oltre 70 anni di pace di seguito, continuativa. Il periodo più lungo che la storia del Vecchio continente ricordi». Lo spiega Emma Bonino, che si ricandida per il Parlamento europeo con + Europa, partito di orientamento europeista e liberale, formato dai Radicali ...

Emma Bonino : "Salvini e Di Maio spacciano bufale" : La leader di +Europa Emma Bonino, in corsa alle elezioni europee insieme ad Italia in Comune di Federico Pizzarotti e al Partito Democratico Europeo di Francesco Rutelli, ha condotto una campagna elettorale pacata e senza attacchi, ma oggi, intervenuta al forum all'ANSA, ha voluto spendere qualche parola contro le due forze al governo in Italia, Lega e Movimento 5 Stelle.Bonino si è detta preoccupata da quanto sta accadendo in Italia:Sono ...

Europee : Emma Bonino domani a Palermo : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Emma Bonino, storica leader dei Radicali, ex ministro degli Esteri e fondatrice del partito +Europa, sarà domani, domenica 19 maggio, a Palermo in vista delle Europee del 26 maggio. L'appuntamento è alle 11 al Teatro Orione. All'incontro, organizzato in collaborazione

George Soros - manina sulle elezioni? Versa 200mila euro a +Europa di Emma Bonino : Manine sul voto europeo. Manine lecite, per carità. Eppure sospette. Sul sito ufficiale di +europa, il partito di Emma Bonino, è infatti arrivata la conferma ufficiale: la forza politica ha ricevuto un finanziamento pari a 200mila euro da George Soros e dalla moglie Tamiko Bolton. Si apprende che tr

Emma Bonino : «M5S e Lega? Sono complici - il potere è un grande collante» La diretta : La candidata di +Europa ospite degli studi romani del Corriere. Conduce Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #corrierelive

L’eredità radicale e il nuovo centrosinistra : Emma Bonino a #CorriereLive Diretta : La candidata di +Europa ospite degli studi romani del Corriere. Conduce Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #CorriereLive

Europee - la stoccata di Emma Bonino al governo : “I vicepremier sono due scamorze - inadeguati e arroganti” : “Disegnare l’Europa dei prossimi 70 anni, più forte, possiamo farlo solo noi, che abbiamo coscienza della strada percorsa fin qua. Cambiare e andare avanti si può”. Lo ha detto Emma Bonino, durante un evento a Roma a sostegno della propria candidatura alla presidenza della Commissione europea. “Lo dobbiamo fare – ha spiegato – ecco perché mi sono rimessa in gioco, perché ho accettato la proposta di essere fra i ...

Emma Bonino è la candidata dell'Alde alla presidenza della Commissione Ue : Roma, 9 mag., askanews, - L'ex ministro degli Esteri dei Radicali Emma Bonino, fondatrice di +Europa è candidata dai liberal-democratici del gruppo Alde a guidare la Commissione europea. Lo ha ...