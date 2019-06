Donna di 35 anni trovata morta in casa a Cisterna di Latina | uccisa davanti a figlia

Cisterna di Latina - Donna uccisa in casa : forse l'omicidio davanti alla figlia di 10 anni : Omicidio stamattina a Cisterna di Latina. Una donna di 35 anni è stata uccisa in una villetta a schiera in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime informazioni sembra che...

Montegaldella. In via Vespucci Donna di 43 anni uccisa dall’ex convivente : Femminicidio nel Vicentino nel tardo pomeriggio di sabato in un’abitazione a Montegaldella nell’area dei colli Berici, in via Vespucci. Una

Scicli - Donna di 30 anni ubriaca al volante : ritirata patente : Durante un controllo in piazza Busacca a Scicli, hanno segnalato alla Prefettura di Ragusa una donna di 30 anni ubriaca al volante: ritirata patente

Infermiera professionale di 53 anni e fan sfegatata : chi è la Donna che stava con Marco Carta : Si chiama Fabiana Muscas e lavora all’ospedale Brotzu di Cagliari, nella divisione cardiologia. Ha tracciare il profilo della donna che accompagnava Marco Carte durante il furto a La Rinascente di Milano è il Corriere della Sera che scrive:″È lei, l’abbiamo riconosciuta nelle immagini in televisione mentre usciva dal tribunale” così alcuni suoi colleghi. Ha lavorato fino a giovedì, poi alla ...

Marco Carta arrestato : furto alla Rinascente di Milano. Con lui Donna di 53 anni. Rubati capi per 1.200 euro : Marco Carta arrestato per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato ieri sera intorno alle 20,30 insieme a una donna di 53 anni, per...

Tenta di violentare l’autista Donna su un bus - bimba di 10 anni chiama il 113 : Ha Tentato di violentare l’autista donna di un autobus, ma è stato messo in fuga dall’intervento di un pensionato: poi, l’allarme dato da una bambina di 10 anni, che ha chiamato il 113 con il telefono della nonna, ha consentito alla polizia di rintracciare e arrestare l’uomo, un nigeriano di 31 anni, irregolare in Italia. Il fatto è accaduto a Vice...

Una Donna è morta incastrata sotto un treno della metro A di Roma : il servizio è sospeso tra San Giovanni e Battistini : Una donna è morta dopo essere rimasta incastrata sotto un treno della metro della linea A di Roma, nella stazione di Lepanto. Secondo il Messaggero, la donna era di nazionalità senegalese e aveva 33 anni ed è morta poco dopo che