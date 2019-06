Alla fine la Lega salva Roma

Meteo - il caldo africano infuoca l’Italia e innesca violenti temporali al Nord/Ovest : Allarme alluvione al confine con la Svizzera : Meteo – Fa sempre più caldo sull’Italia: oggi le temperature sono diventate tropicali anche al Nord, in modo particolare nel Friuli Venezia Giulia dove abbiamo +35°C a Monfalcone e San Canzian d’Isonzo, +34°C a Trieste, +33°C a Pordenone, Carlino e Bertiolo, +32°C a Udine e Fagagna, ma anche sulle Regioni centrali con la Toscana dove spiccano i +36°C di Empoli, i +35°C di Firenze e Lucca e i +34°C di Prato e Pisa, e il Lazio ...

L'ultima lezione di Tatiana e Nice maestre fino Alla fine : Massimo M. Veronese Tatiana era figlia di una maestra e di cognome faceva Scolaro. Ha insegnato per una vita don Bosco di Cascinare di Sant'Elpidio e il destino lo aveva nel nome anche se Scolaro era il cognome del marito perché lei, signorina, per l'anagrafe era Perugini Tatiana. Fa comunque tenerezza sapere che le figlie della maestra, Marzia, Flavia e Alessia, sono tre Scolaro. Le ha cresciute da sola Tatiana perché il marito se ne è ...

E3 2019 : Dying Light 2 si mostra in un trailer Alla conferenza di Microsoft. Svelata la finestra di lancio : Continua la ricca conferenza E3 2019 di Microsoft con la pubblicazione di un nuovo trailer dedicato a un altro atteso titolo.Il video mostrato durante l'evento del colosso di Redmond è dedicato a Dying Light 2.Dalla descrizione del trailer apprendiamo anche la finestra di lancio: "Questo è Aiden. Un superstite in un mondo infetto. Il destino della Città è nelle tue mani. Dying Light 2 è in arrivo nella primavera 2020".Leggi altro...

LIVE Portogallo-Olanda 1-0 - Finale Nations League 2019 in DIRETTA : Goncalo Guedes regala il gol del vantaggio ai “suoi” - 5 minuti Alla fine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Arriva l’ultima sostituzione per i padroni di casa: esce Carvalho, entra Neves. 92′ Sventolano le bandierine portoghesi all’ Estadio do Dragao di Porto, il pubblico ci crede! 91′ SARANNO 3 I minuti DI RECUPERO! 90′ Tiro fuori misura, la sfera finisce sul fondo. 89′ Dumfries viene ammonito dall’arbitro, Ronaldo calcerà la punizione. 88′ ...

Mondiale femminile - la gioia di Gama e Bonansea : “Esordio fantastico”. “Grande cuore - ci abbiamo creduto fino Alla fine” : Barbara Bonansea, attaccante dell’Italia femminile, autrice della doppietta contro l’Australia, commenta la vittoria all’esordio al Mondiale, ai microfoni di Rai Sport: “Sono contentissima, non potevo sognare una partita migliore per me e per noi. Ce lo meritavamo. Il rigore all’inizio ci ha un po’ tagliato le gambe però poi è andato tutto bene. Nel secondo tempo ci siamo tolte qualche peso, abbiamo ...

Troppo alcol Alla festa di fine anno scolastico! Tre minori rischiano la vita : Sono stati soccorsi in tempo i 3 minori che, in provincia di Sondrio, hanno sfiorato il coma etilico alla festa di fine scuola. Nella piccola Piateda, paese della Valtellina in provincia di Sondrio, tre ragazzini hanno rischiato di perdere la vita per colpa dell’alcol. Venerdì sera si erano ritrovati assieme ad un centinaio di coetanei nella discoteca del paese per festeggiare la fine delle lezioni. Non è ancora chiaro se ...

Fabian Ruiz Alla Gazzetta : «L’anno prossimo lotteremo per lo scudetto fino Alla fine» : Fabian Ruiz si concede in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dal ritiro con la Nazionale spagnola. Si è detto molto soddisfatto di questo suo primo anno al Napoli, una stagione conclusa nel miglior e dei modi, anche se non è arrivato un trofeo. Ma l’anno prossimo si comincerà a lottare con la stessa grinta. «Stiamo crescendo e penso che saremo in grado lottare fino alla fine per lo scudetto» Un anno partito in salita, ...

LIVE Italia-Russia pAllanuoto femminile - Semifinale World League in DIRETTA : 8-5. Super Gorlero tiene a distanza le russe a fine terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’59” Controfuga e Simanovich ci punisce. Italia-Russia 8-7. 6’12” Traversa di Garibotti, Italia anche sfortunata. 6’40” Bella parata su tiro dai 5 metri di Gorlero. 7’09” Fuori la conclusione azzurra. 7’32 Espulsa Tabani, Simanovich segna in Superiorità. Italia-Russia 8-6. 8’00” Primo possesso russo. INIZIO ULTIMO ...

Mantova - gruppo di alunni lancia un banco dAlla finestra : Franco Grande A Mantova un gruppo di studenti, per festeggiare la fine dell'anno scolastico, ha gettato dalla finestra della propria classe un banco che, fortunatamente, non ha ferito nessuno ma ha scatenato il web dopo che il video è diventato virale La fine dell'anno scolastico provoca sempre una certa euforia negli alunni. Stavolta, però, un gruppo di ragazzi di che frequenta il Carlo d'Arco, istituto superiore per geometri di ...

LIVE Italia-Canada pAllanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : 3-3 a fine primo quarto. Le nordamericane recuperano tre gol : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’13” GARIBOTTIIIIII!!!!! Tremenda sassata dalla distanza, ben oltre i 5 metri, nuovo vantaggio azzurro! Italia-Canada 5-4. 2’04” Ancora fallo in attacco fischiato alle azzurre. 2’53” GOOOOOLLLL!!!!! Silvia Avegno con un gran tiro dall’angolo riporta l’Italia in parità! Italia-Canada 4-4. 3’20” Non ne approfitta il Canada, che ...

Vittorio Feltri/ Video - "La cosa più bella del sesso? La sigaretta Alla fine!" : Vittorio Feltri confida di avere votato Matteo Salvini e parla anche di sesso e piaceri della vita: 'La cosa più bella? La sigaretta alla fine!'.

"L'ho picchiata - ho problemi psichiatrici". Le parole dell'uomo che ha seviziato la fidanzata spingendola a lanciarsi dAlla finestra : “Sì l’ho picchiata, l’ho rinchiusa, ho problemi psichiatrici”. Così, in sostanza, Giacomo Oldrati, il 40enne ‘seriale’ arrestato due giorni fa su disposizione del pm di Milano Paolo Filippini per sequestro di persona e lesioni gravissime, dopo aver preso a calci e pugni la sua fidanzata e averla tenuto prigioniera in casa e seviziata per giorni, ha ammesso le responsabilità davanti al gip ...

Svelata la finestra di lancio di GreedFall nel nuovo trailer E3 dedicato Alla storia : GreedFall, l'ultimo GDR sviluppato da Spiders, vi invita ad esplorare la magica isola di Teer Fradee, nel nuovo E3 Story trailer. Esaltando la libertà d'azione e le scelte del giocatore, GreedFall vi permetterà di forgiare il vostro destino, a partire da settembre 2019, su PlayStation 4, Xbox One e PC.Il trailer di oggi ci introduce all'epica storia e ambientazione di GreedFall, dove colonizzatori, mercenari e cacciatori di tesoro lasceranno il ...

Africano accusato di stupro viene portato in questura ma scappa dAlla finestra : Pina Francone Un gabonese di 35 anni, accusato di violenza sessuale, si è lanciato dal primo piano per non essere sottoposto a fermo Lo hanno portato in questura con l'accusa di stupro, ma un attimo prima di essere sottoposto a fermo, è scappato dalla finestra. La vicenda a Torino, dove il protagonista è un Africano, che per farla franca si è lanciato dal primo piano della struttura per sventare l’arresto. Si tratta di un 35enne ...