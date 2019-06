Perugia | 14enne picchia e terrorizza la madre | “Vengo su e ti sgozzo”

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Federico Garau Dopo un anno di angherie e minacce di morte, la donna si è decisa a chiedere aiuto. La violenta ragazzina, spesso sotto l'effetto di stupefacenti ed alcolici, è finita in una struttura protetta Una storia terribile quella che arriva da Giano dell'Umbria (), dove unaè stata vessata e minacciata per oltre un anno dalla figlia. Impossibile cercare di placare la furia dell'adolescente, divenuta ormai incontrollabile. Costretta a vivere in una costante condizione di paura e di sottomissione, la donna, una 38enne, non era più in grado di imporre e di far rispettare neppure le più semplici regole. Era la minorenne, ormai forte della propria posizione in casa, a decidere che cosa fare, non risparmiando allainsulti, intimidazioni e violenze. Resa ancora più instabile dal frequente abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'adolescente ...

