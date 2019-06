Lil Xan litiga per le critiche a Tupac e punta una pistola contro un ragazzo

Blastingnews

(Di domenica 9 giugno 2019) Lil Xan è prepotentemente tornato al centro delle cronache del rap web internazionale dopo la diffusione di un video in cui è possibile vederlo mentre minaccia unndogliuna, durante un litigio. I fatti si sono verificati a Los Angeles, presso un distributore di benzina, la polizia sta indagando per avere un quadro più dettagliato dell'accaduto....

marcoda1975 : Lil Xan punta una pistola contro un uomo - VIDEO - FRAPPA18 : BE QUEL CONTATTO ERA MIO MA SICCOME ERA POVERO LIL XAN CI HO LAVORATO TUTTA LA NOTTE E SI RICOMINCIA IN MEZZO AI RI… - baeilis : lil xan is soo ugly sjsjsjdjfjdjdh -