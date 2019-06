La Scala rivaluta il fanciullo-prodigio Korngold

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Giovanni Gavazzeni Ecco una melodia che fluttua da quasi 100 anni: «Glück, das mir verblieb» (Felicità, che sei restata). La ballerina Marietta la canta all'attonito vedovo Paul che crede di parlare con l'incarnazione della moglie defunta. Diventa «la canzone dell'amore fedele che deve morire», metafora dell'opera Die Tote Stadt (1920), gran successo del compositore ebreo-austriaco Erich Wolfgangdivenuto l'operista tedesco più eseguito in patria dopo Richard Strauss, morto esule autore di colonne sonore a Hollywood. Quando la si ascolta si rimane senza fiato, sia nel primo quadro (in forma di duetto) che nel finale, diventando l'epigrafe di quell'amore-lutto ossessivo. A suo tempo fece furore cantata dalla voce plastica del super-divo dell'operetta Richard Tauber, in coppia nientemeno che con Lotte Lehman; oggi omaggiata da Jonas Kaufmann (con mezze ...