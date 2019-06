I nuovi volti della Pro Loco di Comiso

Forza Italia - congresso e nuovi volti. Berlusconi cavalca la svolta democratica : Per la prima volta, forse a tempo scaduto, Forza Italia proverà il brivido della democrazia. Terrà in autunno un congresso nazionale per decidere linea politica, programmi e gruppo dirigente. Prende dunque corpo la proposta lanciata, su queste colonne, da Maria Stella Gelmini. Un’apposita commissione di cinque membri, in rappresentanza della varie ...

I primi poster di Stranger Things 3 rivelano i nuovi volti dei personaggi e il “ruolo” di Billy e Will (video) : L'estate è alle porte e i primi poster ufficiali di Stranger Things 3 scandiscono il tempo che separa i fan dalla visione dei nuovi episodi. Il 4 luglio prossimo Netflix catapulterà i suoi abbonati nella calda estate di Hawkins per la prima volta e questo non è solo sinonimo di cambiamento ma anche di novità importanti negli stessi rapporti umani. I primi poster di Stranger Things 3 rilasciati qualche ora fa sono stati accompagnati dal primo ...

Chi tornerà in Grey’s Anatomy 16? Il cast della prossima stagione tra conferme e nuovi volti regolari : Alla vigilia del finale di stagione che sarà trasmesso da ABC il 16 maggio, la rete ha annunciato la produzione di Grey's Anatomy 16 e 17 rinnovando la sua serie di punta, ancora oggi al primo posto tra le più viste di prima serata, per altre due stagioni. La protagonista Ellen Pompeo ha rinnovato fino al 2021 il suo contratto da 20 milioni di dollari a stagione con ABC Studios e ShondaLand - la cui scadenza era prevista per il maggio del ...

Giro d’Italia 2019 : cosa aspettarsi dagli italiani? Vincenzo Nibali il faro - Elia Viviani punta alle volate. Si cercano volti nuovi : Cinque successi di tappa, la Maglia Ciclamino di Elia Viviani e la quinta posizione in classifica generale di Domenico Pozzovivo. Questo il bottino arrivato nel 2018 al Giro d’Italia per quanto riguarda i colori del Bel Paese: c’è bisogno assolutamente di migliorarlo in questa edizione numero 102 che scatterà domani con la breve cronometro da Bologna. cosa dovremo aspettarci dai nostri portacolori? Ovviamente il faro nella corsa, ...

Intanto arrivano nuovi volti giallo-verdi : Laura Rio Certo, lo stipendio di Fazio è esagerato. Soprattutto in tempo di crisi. Non c'è dubbio. Però, forse qualche contraddizione c'è nel predicare come fa Matteo Salvini contro i compensi troppo ...

Entro fine aprile nuovi aumenti TIM con l’acquisto di smartphone a rate : i modelli coinvolti : Stanno arrivando ulteriori aumenti TIM, anche se stavolta non connessi ai piani che gli utenti hanno sottoscritto. Dopo le rimodulazioni in arrivo a maggio e trattate sulle nostre pagine non molto tempo fa, tocca oggi 25 aprile concentrarsi sui rincari previsti per coloro che intendono acquistare smartphone a rate tramite la compagnia telefonica. Cerchiamo dunque di capire come a breve cambieranno le cose, considerando il fatto che le modifiche ...

Candidature europee - in Liguria Lega e Pd puntano su volti nuovi : Niente big nelle liste: i dem lanciano la giovane ricercatrice Angelica RadicchiIl Carroccio sceglierà l’esperto di Ue, Marco Campomenosi