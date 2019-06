Forti piogge e inondazioni in Cina | vittime | migliaia di evacuati e case distrutte

Maltempo - allerta meteo in Piemonte e Lombardia : piogge - temporali e Forti raffiche di vento : Un flusso sud-occidentale esteso dalle coste del Marocco fin verso l’Europa settentrionale genera condizioni di spiccata instabilità, che domani interesseranno le regioni nord-occidentali italiane, determinando un generale peggioramento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Maltempo - Forti grandinate e piogge sul Salento : Maltempo, forti grandinate e piogge sul Salento Freddo, disagi e danni alle produzioni agricole si sono registrati in Puglia. Tra i Comuni più colpiti Ruffano, Parabita, Galatina, Sternatia e Poggiardo Parole chiave: Maltempo ...

Maltempo in Friuli Venezia Giulia : disagi e allagamenti per le Forti piogge : In Friuli Venezia Giulia le intense precipitazione degli ultimi giorni hanno provocato disagi in varie località: segnalati numerosi allagamenti, con conseguenze soprattutto sulla viabilità e danni alle aree private come scantinati e garage. Le zone più colpite – spiega la Protezione civile regionale – sono Cividale, Premariacco, Trivignano, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Varmo Rivignano Teor, Romans d’Isonzo. Chiusi i guadi ...

A Modena e provincia diversi ponti sono stati chiusi per via delle Forti piogge : Il Ponte Alto di Modena, il Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, il Ponte Mozza di Cavezzo e il ponte Curtatona sono stati chiusi a causa delle forti piogge delle ultime ore. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha chiesto al governo

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuova ondata di maltempo nel weekend con Forti piogge al Nord - scirocco al Sud : Dopo aver colpito pesantemente il Nord nei giorni scorsi con fenomeni intensi e con l’emergenza alluvione in corso in Emilia Romagna, il maltempo si sposta ora al Sud, dove è in formazione un ciclone freddo che provocherà 36 ore di fenomeni molto violenti, con l’alto rischio di tornado, grandine e piogge torrenziali e un freddo anomalo sulle regioni meridionali che potrebbe battere diversi record di temperatura. Meteo, l’allerta alluvione si ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Sud Italia : Forti piogge e vento - grandine di grandi dimensioni e rischio tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continua a tenere stretta la sua morsa sull’Italia e dopo le piogge torrenziali che da diversi giorni colpiscono il Centro, i fenomeni si estendono anche al Sud. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta proprio per le regioni meridionali dell’Italia. Livello di Allerta 1 per la Sicilia, il Sud Italia e le aree circostanti principalmente per forti raffiche di vento, isolata grandine di ...

Maltempo Emilia-Romagna : le Forti piogge fanno crollare una briglia del Ponte Verucchio nel riminese : A seguito del Maltempo che ha sferzato l’Emilia-Romagna e delle forti piogge che hanno ingrossato i corsi d’acqua, il contrafforte sul fiume Marecchia è crollato ieri all’altezza del Ponte Verucchio, a Verucchio nel riminese. Dall’incontro convocato dal presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi a cui hanno preso parte, in mattinata la Prefettura, i servizi regionali per la Sicurezza dei Territori e Protezione ...

Meteo - FOCUS sul maltempo al Nord Italia : rischio di Forti venti - piogge torrenziali - grandine e tornado : Allerta Meteo – Un modello complesso prenderà forma sull’Europa nel corso del weekend. Una profonda depressione porterà condizioni di instabilità sull’Europa centrale e la Russia Nordoccidentale, mentre una dorsale è posizionata sull’Europa sudoccidentale, espandendosi gradualmente verso il Nord Atlantico e i settori occidentali del continente. In questa situazione, per il Nord Italia (area ENH nella mappa a corredo dell’articolo) esiste la ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per piogge Forti e vento : Una nuova fase di maltempo sta per interessare il Veneto, con previsioni elaborate da Arpav che indicano precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale anche intenso, soprattutto tra le ore centrali di domani e il pomeriggio di domenica 12 maggio. Alla luce di questo quadro, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il ...

Primavera travagliata - torna il freddo nel week end : piogge - venti Forti e neve : E' una Primavera travagliata , quella di quest'anno, affermano i meteorologi di 3b meteo.com annunciando per il prossimo weekend un nuovo ciclone freddo proveniente dal Nord Europa. Sabato sono attesi ...

Maltempo Milano : allagamenti per le Forti piogge [GALLERY] : forti piogge si sono registrate oggi, 5 Maggio 2019, anche a Milano: nelle immagini gli allagamenti in Viale Emilio Zola. L'articolo Maltempo Milano: allagamenti per le forti piogge [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Forti piogge - disastrosa frana in Bolivia : crollate 64 case [FOTO e VIDEO] : piogge torrenziali nella città di La Paz, in Bolivia, hanno innescato una frana nella zona di Inmaculada Concepción, dove era presente una discarica negli anni ’80 e ’90: come ha spiegato il sindaco della città, Luis Revilla, “la terra era mescolata a vecchie immondizie“. Non sono state registrate vittime, ma vi sarebbero 2 dispersi. Secondo i dati preliminari, la frana ha provocato il crollo di 64 edifici, lasciando 88 ...

Emergenza in Mozambico : il ciclone Kenneth ha devastato il nord del Paese - Forti venti e piogge incessanti : Tra le 15 del 25 aprile e le 2 del 26 aprile, a solo un mese di distanza dall’uragano Idai, il Mozambico è stato colpito dal ciclone tropicale Kenneth, il più forte mai registrato in questa zona, classificato forza 4 su una scala che arriva a un massimo di 5. forti venti con picchi fino a 180 Km/h e incessanti piogge di circa 300-500 mm – oltre 8 volte la media di stagione – hanno distrutto interi villaggi nell’Arcipelago delle ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Forti piogge al Nord ma da domani marcato aumento delle temperature in tutta Italia : Dopo una Pasqua e una Pasquetta all’insegna del forte vento di scirocco su tutta l’Italia, il Nord si ritroverà alle prese con forti piogge torrenziali, cariche di sabbia e polvere provenienti dal deserto del Sahara, mentre il Sud assisterà ad un costante aumento delle temperature di ora in ora, che poi domani arriverà ad interessare tutta la Penisola. Meteo, la sabbia del Sahara invade l’Europa: raggiungerà l’Ucraina e persino l’Islanda nelle ...