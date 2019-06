Come rendere più green l’ufficio

Lavoro - Ferrovie dello Stato cerca laureati. Come prendere parte alle selezioni : Per i giovani laureati ci sono interessanti opportunità lavorative nelle Ferrovie dello Stato. Il Gruppo ha infatti programmato due recruiting day nel mese di luglio volti all'assunzione di nuovo personale da inquadrare con contratti a tempo indeterminato e da impiegare presso diverse sedi dislocate sul territorio nazionale.Continua a leggere

Ecco Come Google prova a rendere più sicuro il Play Store : Google ha apportato importanti aggiornamenti alle regole del Play Store nel tentativo di rendere l'ecosistema di applicazioni Android più sicuro per i bambini

Resilienza : Come rendere il dolore un punto di forza : Davanti a un'esistenza che spesso chiede di confrontarsi con eventi spiacevoli e dolorosi, l'uomo è stato in grado di sviluppare un'arma psicologica dal potere notevole: la Resilienza. Molti di voi l'avranno scoperta grazie alla commovente lettura di Luciana Littizzetto in seguito alla strage di Parigi. Resilienza sta a indicare quella complessa serie di meccanismi che la mente umana è in grado di porre in atto con lo ...

Come prendere sonno : Come prendere sonno: consigli utili per addormentarsi velocemente alleviando ansie e stress prima di dormire. Indicazioni per trovare il proprio metodo per dormire e scongiurare disturbi del sonno.

Come rendere la tua azienda più ecologica : Recentemente alcune indagini di mercato hanno rilevato un crescente interesse fra le aziende al rispetto degli standard internazionali relativi alla gestione ambientale. rendere l’ufficio più “green” infatti è un dovere del management e di ogni singola persona che lavora all’interno di un’azienda. Favorire un piano di riciclaggio, inoltre, non solo aiuta il nostro ecosistema ma incrementa anche la produttività aziendale ammortizzando i costi e ...

18App Ticketone : Come acquistare e pagare col Bonus Cultura - è possibile prendere 2 biglietti con un buono? : Oggi ci occuperemo di come poter acquistare e pagare su Ticketone dei biglietti per eventi con un buono proveniente dal Bonus Cultura. Bonus Cultura e Ticketone: come funzionano? Da quando è entrata in vigore la possibilità per i ragazzi di usufruire del nuovo Bonus Cultura, alcune piattaforme online si sono adeguate a questa metodologia di acquisto. Il Bonus Cultura è quel Bonus destinato ai giovani che devono compiere 18 anni entro giugno ...

Pamela Prati matrimonio - la Venier : "Non posso pensare che possa prendere in giro un'amica Come me" : Mara Venier commenta lo scandalo scoppiato sul matrimonio di Pamela Prati In tv si continua a parlare del matrimonio di Pamela Prati. Da giorni si mormora di un fidanzato e un evento finto, creato ad hoc dalla prima donna del Bagaglino solo per tornare sulla cresta dell'onda dopo l'ultima esperienza al Grande Fratello Vip. Nonostante […]