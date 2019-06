Brexit,Johnson:buon accordo o no soldi

Se con Bruxelles non ci sarà unsuche garantisca migliori condizioni, Londra non pagherà il conto del divorzio dall'Ue, 44 mld di Euro. Così il favorito alla successione di Theresa May,Boris, in un'intervista al Sunday Time. "I nostri amici e partner devono capire che non pagheremo fino a quando non ci sarà più chiarezza sul percorso da seguire", ha avvertito. Per ottenere un "il denaro è un ottimo lubrificante", ha aggiunto, avvertendo che Londra potrebbe lasciare l'Ue il 31 ottobre senza un'intesa.(Di domenica 9 giugno 2019)