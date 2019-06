Ambiente | a Venezia tornano i “gondolieri sub” per ripulire i canali

meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) Dopo l’iniziativa di aprile, quando sono state raccolte tonnellate di rifiuti, oggi asono tornati in azione i “gondolieri sub“: si sono immersi nelle acque del rio di San Barnaba per riportare in superficie una bicicletta, un cestino della Veritas (raccolta rifiuti), del materiale edile, una caldaia, una pala, delle reti metalliche, bottiglie e bicchieri, tubi di ferro. Circa 300 kg di materiale, raccolti tra l’attenzione e la curiosità dei passanti. Il materiale recuperato è stato consegnato a Veritas per il trasporto e lo smaltimento. Per garantire la massima sicurezza, nello spazio acqueo perlustrato dai sub (tratto compreso tra il Canal Grande e il Ponte delle Pazienze) è scattato il divieto di transito per imbarcazioni a remi e a motore fino al termine delle operazioni. L'articolo: ai “gondolieri sub” per ...

LuigiBrugnaro : “Via le #GrandiNavi, ma solo da San Marco” Decoro, residenzialità, turismo, ambiente e sviluppo di #Venezia: la mi… - BonisoliAlberto : Le grandi navi non devono più passare per la Giudecca. L'incidente di #Venezia lo conferma. Grazie al lavoro di… - Liveinvenice : Charta Smeralda, il codice etico per la tutela dei mari -