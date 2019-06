Uccide ex,ferisce uomo e tenta suicidio

Lite degenerata in omicidio: una donna è stata uccisa con una coltellata e due uomini feriti in modo grave. E' accaduto in un condominio nel Vicentino. L'aggressore sarebbe l'ex convivente della donna, 43 anni. L', 38 anni, si sarebbe poi inferto varie coltellate al petto e al collondo il. L'altroferito è il nuovo fidanazato della vittima.Allarme lanciato da una vicina di casa: "Stava ripetutamente colpendo la donna e un'altra persona". La vittima è stata trovata nel retro del palazzo vicino al suo garage.(Di sabato 8 giugno 2019)