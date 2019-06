Texas,nuovi centri accoglienza minori

L'amministrazione Trump intende sistemare in due basi militari e in un nuovo centro diintra 3000 e 4000migranti che hanno attraversato illegalmente la frontiera. Lo scrive il Washington Post. Almeno 2000 saranno ospitati nelle basi militari,secondo il quotidiano, e 1.600 nel centro di Carrizo Springs in. La gestione della struttura texana sarà affidata ad un contractor privato. SecondoTribune, ci sono oggi oltre 5.800 bimbi migranti detenuti nello Stato della stella solitaria.(Di sabato 8 giugno 2019)