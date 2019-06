Palermo | a 15 anni faceva il posteggiatore abusivo | multa ai genitori

Incidente stradale a Palermo - gravemente ferito un motociclista di 24 anni : Un grave Incidente stradale si è verificato questa notte a Palermo. E, ancora una volta, la vittima è un motociclista. Il grave sinistro stradale è avvenuto in via Enrico Albanese, all’altezza di un incrocio. La moto sulla quale viaggiava un giovane di 24 anni si è scontrata contro un’automobile all’altezza di via Pasquale Calvi. Lo scontro ha fatto balzare dalla moto il centauro 24enne che è rimasto ferito gravemente. Il ...

Palermo : Mattarella arrivato a Palazzo Normanni per inaugurare mostra scherma : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è appena arrivato a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Il capo dello Stato nella sede dell'Assemblea regionale siciliana inaugurerà la mostra 'Un TesOro italiano' per i 110 anni dalla fondazione della Federazione italiana

Incidente stradale a Palermo - gravemente ferito un motociclista di 24 anni : Un grave Incidente stradale si è verificato questa note a Palermo. E, ancora una volta, la vittima è un motociclista. Il grave sinistro stradale è avvenuto in via Enrico Albanese, all’altezza di un incrocio. La moto sulla quale viaggiava un giovane di 24 anni si è scontrata contro un’automobile all’altezza di via Pasquale Calvi. Lo scontro ha fatto balzare dalla moto il centauro 24enne che è rimasto ferito gravemente. Il ...

Mattarella a Palermo per i 110 anni della Federazione Italiana Scherma : Sergio Mattarella, inaugurerà lunedì a Palermo la mostra “Un TesOro italiano” per i 110 anni dalla fondazione della Federazione Italiana Scherma

Palermo : aggredì dottoressa in guardia medica - condannato a due anni : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Due anni e 4 mesi con sospensione della pena per il ventunenne che la scorsa estate aveva aggredito e molestato una dottoressa in servizio alla guardia medica di San Cipirello, in provincia di Palermo. Il ragazzo ha patteggiato la pena e si è sottoposto volontariamente

Palermo - frate condannato a 6 anni e 10 mesi/ Praticava esorcismi a luci rosse : Palermo, frate condannato a 6 anni e 10 mesi per aver abusato di quattro donne, fra cui una minorenne: ecco cosa è successo

Palermo - abusi durante gli esorcismi : frate condannato a sei anni e dieci mesi : Per lungo tempo avrebbe approfittato del suo ruolo di frate e dello stato di prostrazione mentale delle fedeli che si rivolgevano e lui e, con la scusa di liberarle dal demonio in presunti riti di esorcismo, abusava sessualmente di loro palpeggiandole nelle parti intime. Per questo motivo Padre Salvatore Anello, frate cappuccino palermitano, è stato condannato oggi dalla seconda sezione del tribunale di Palermo a sei anni e dieci mesi di ...

Mafia : Palermo - chiesti 20 anni di carcere per presunto boss Sutera : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - La pena a venti anni di carcere è stata chiesta oggi, al termine della requisitoria, dai pm della Dda di Palermo per Leo Sutera, presunto capoMafia di Sambuca di Sicilia (Agrigento), ritenuto dagli inquirenti uomo di fiducia del boss latitante Matteo Messina Denaro. Le

Incidente Palermo - scontro tra auto e moto allo Zen : Giovanni muore a 39 anni e lascia 2 figli : È Giovanni Guarino, 39 anni, la vittima dell'Incidente verificatosi oggi allo Zen di Palermo in seguito allo scontro tra una moto e un'auto. Ferita anche la conducente della vettura. I familiari della vittima, che lascia due figli piccoli, si sono radunati all'ingresso dell'ospedale Villa Sofia creando momenti di tensione che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Palermo : tassista abusivo a 81 anni - patente ritirata e auto sequestrata : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Ai suoi passeggeri aveva detto di essere un tassista ma in realtà non aveva alcuna licenza. E' accaduto a Palermo dove un uomo di 81 anni è stato sanzionato per esercizio abusivo della professione. L'uomo è stato fermato dalla polizia municipale a Mezzomonreale mentre,

Mafia : 'Il futuro della memoria' - a Palermo il ricordo di Giovanni Falcone (2) : (AdnKronos) - A dar forza alla memoria anche la partecipazione di Emanuele Schifani, figlio di Vito (agente di scorta del Giudice Giovanni Falcone, caduto nella strage di Capaci), oggi tenente della Guardia di Finanza. Ed ancora, gli agenti sopravvissuti agli attentanti ai danni dei giudici Chinnici

'Il futuro della memoria' - a Palermo ricordo di Giovanni Falcone : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Sopravvissuti alle stragi, parenti delle vittime, magistrati, giornalisti. Saranno loro i protagonisti, domenica prossima 19 maggio, al Teatro Politeama di Palermo all'evento organizzato, come ogni anno, dall’Inner Wheel Palermo Normanna e dal Pool antiviolenza e per l