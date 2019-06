Le finali della NBA hanno preso una piega inaspettata

Vela - finali Coppa del Mondo Marsiglia 2019 : Bissaro/Frascari in testa nei Nacra 17 prima della Medal Race - Italia protagonista anche negli RS : X : Restano soltanto due giornate alla conclusione delle Finali della Coppa del Mondo 2018-2019, appuntamento che chiude il massimo circuito velistico internazionale e che accoglie a Marsiglia, in Francia, le stelle della disciplina nelle dieci categorie del programma olimpico. Nel quarto giorno un vento regolare ha permesso il regolare svolgimento della sessione mattutina, ma la brezza è scesa nel pomeriggio costringendo l’organizzazione a ...

I Toronto Raptors hanno battuto i Golden State Warriors in gara-3 delle finali della NBA : I Toronto Raptors hanno battuto per 123 a 109 i Golden State Warriors in gara-3 delle finali della NBA, giocata nella notte tra mercoledì e giovedì a Oakland, in casa dei Warriors. I Raptors si sono portati così sul 2

Pallanuoto - le finali della LEN Champions League con tre italiane in corsa : Dal 6 all’8 giugno su Sky Sport Arena sarà possibile assistere in diretta esclusiva alla Final 8 di LEN Champions League maschile di Pallanuoto. Da giovedi 6 Giugno, e per tre giorni, sarà la città tedesca di Hannover a ospitare la fase finale della massima competizione europea di Pallanuoto per club, vinta nella passata edizione dai greci...

Vendita della Fiorentina alla fase finali - Della Valle e Commisso dal notaio : La trattativa per il passaggio di proprietà Della Fiorentina dalla famiglia Della Valle all'imprenditore italoamericano Rocco Commisso è alle fasi finali. Dopo un incontro a Milano durato un paio d'ore le parti si sono trasferite in uno studio notarile per formalizzare l'intesa, con un prezzo che potrebbe essere anche leggermente superiore ai 160 milioni di euro riportati da alcune indiscrezioni nelle scorse settimane.

Catch 22 - gli episodi finali - la conclusione della serie firmata George Clooney : Il gran finale di Catch 22. La miniserie diretta e prodotta dal premio Oscar George Clooney si conclude con gli ultimi due episodi, le puntate 5 e 6, in onda martedì 4 giuno alle 21,15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. La serie completa sarà disponibile da domani su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV. Catch 22, anticipazioni episodio 5 Nell’episodio 5 di Catch 22, dopo la tragica ...

Fiorentina - i Della Valle allo scoperto : “In corso procedura finalizzata alla cessione” : La notizia era uscita fuori la settimana scorsa ma, anche in vista dell’importantissimo match salvezza contro il Genoa, nessuno dell’attuale società aveva fatto trapelare nulla. allo stesso modo, però, non c’era stato neanche segnale di smentita. Ecco spiegato il motivo. Rocco Commisso è più vicino che mai alla Fiorentina. Di seguito, la nota Della società viola dopo il Cda, che conferma l’esistenza di una procedura ...

Premio Campiello : ecco i nomi dei cinque libri finalisti della 57esima edizione : É stata scelta oggi a Padova la cinquina dei libri della 57esima edizione del Premio Campiello, uno dei più noti riconoscimenti del panorama letterario italiano che viene assegnato annualmente a un'opera di narrativa italiana edita nell'anno di riferimento. I cinque libri rimasti in gara sono: "Il gioco di Santa Oca" di Laura Pariani (edito da La nave di Teseo), "La vita dispari" di Paolo Colagrande (edito Einaudi), "Carnaio" di Giulio ...

FIFA 19 : tutto pronto per la finalissima della eChampions League : Gli otto migliori giocatori di FIFA 19 di tutto il mondo sono pronti per la finalissima eChampions League che si terrà a Madrid il 31 maggio. Il torneo, frutto della collaborazione tra la UEFA e EA SPORTS, vedrà i finalisti sfidarsi su PlayStation e il vincitore sollevare il Trofeo eChampions League nell'Estadio Metropolitano alla vigilia della finale di UEFA Champions League del 1 giugno. I videogiocatori e i loro coach prenderanno parte a un ...

All Together Now - i 5 semifinalisti della seconda puntata : Al termine delle due manche, e del sing off dedicato ai terzi classificati, i cinque finalisti della seconda puntata, in onda il 23 maggio 2019 sono: Gregorio Rega: 32 anni, si arrangia cantando per strada e nei locali, vincitore della prima manche; Samantha Discolpa: vincitrice del primo sing-off contro Michele Metta (e già concorrente di Amici e The Voice of Italy); Luca (cognome ignoto): 19 anni, con la voce di Barry White, ...

Poule Scudetto Serie D - i finali della terza giornata : le quattro semifinaliste : Si è giocata questo pomeriggio la terza giornata della fase a gironi della Poule Scudetto di Serie D. Delineate le classifiche finali, quattro le semifinaliste: Lecco, Cesena e Avellino e la Pergolettese come migliore seconda. Ecco tutti i risultati e le classifiche. GIRONE 1 1^ giornata (12/05) Arzignano-Como 0-0 Riposa: Lecco 2^ giornata (18/05) Lecco-Arzignano 2-1 Riposa: Como 3^ giornata (22/05) Como-Lecco 3-3 Riposa: ...

Hockey pista - Playoff A1 : Forte dei Marmi si aggiudica gara -1 della finali scudetto. Viareggio battuto ai rigori : Se questa è solo la prima partita della serie, allora ci aspetta un duello fantastico. Si chiude alla lotteria dei rigori gara -1 delle finali scudetto 2018/2019 del Campionato Italiano di Hockey pista: Forte dei Marmi, dopo il 3-3 dei regolamentari e dei supplementari, si impone dal dischetto espugnando la tana dei rivali del Viareggio. E pensare che gli uomini di Bresciani non avevano certamente iniziano al meglio la loro partita, sorpresi ...

Eurovision Song Contest - la scaletta della finalissima : ecco quando canterà il “nostro” Mahmood : A Tel Aviv è praticamente tutto pronto: la finale dell’Eurovision Song Contest può cominciare. Sabato 18 maggio, ventisei Paesi si daranno battaglia a colpi di musica per aggiudicarsi la vittoria della 64esima edizione della Champions League della musica. “Osa sognare” è il motto della serata, che a Israele sarà condotta dalla modella Bar Refaeli con Erez Tal, mentre in Italia verrà guidata (solo con il commento) da Federico Russo e Flavio ...

Le finali della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League Season 9 giungono a Milano questo mese : Rainbow Six: Siege giunge a Milano questo mese in occasioni delle finali della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League Season 9, e come possiamo vedere le date della competizione sono il 18 e il 19 maggio.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per ogni dettaglio: Leggi altro...

Nba - Milwaukee prima finalista della Eastern Conference. Ora tocca a Philadelphia e Toronto : Milwaukee è la prima finalista della Eastern Conference. I Bucks hanno sconfitto Boston Celtics per 116-91 in gara 5 e si sono portati sul 4-1, aggiudicandosi così la sfida, e ora accarezzano il sogno ...