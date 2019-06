La Zecca del Monopoli Arrivano i minibot | siamo ricchi!

huffingtonpost

(Di sabato 8 giugno 2019) Ecco, mancavano nient’altro che iper dare la sensazione plastica del gagliardo “decisionismo” da parte del “Governo del cambiamento”. Non per nulla ne sta ventilando l’emissione. Riecco, così si fa! Fra l’altro, affinché sia chiaro a tutti che qui non si scherza, le prove di stampa, simulazione della filigrana compresa, circolano da giorni, pronte a suggerire la possibile progressiva sostituzione dell’attuale valuta in euro, perfetto facsimile elettorale destinato a indicare la riconquista della sovranità monetaria, e tu, povero stronzo, che non ci credevi!, così si intuisce in sottofondo. Anche ladi Stato è già allertata, suggerimento definitivo tra quelli ammessi. Intendiamoci, perfino gli anarchici spagnoli, nel 1937, durante ...

Psyclo_Bo : @pietro46416056 @dontealberto @Yi_Benevolence Poi, su Wikipedia dicono che negli USA è il dipartimento del tesoro a… - Oxanna2003 : @laperlaneranera @fattoquotidiano Riformare subito magistratura ecco perché Alessandro Maiorano nn riesce a fare… - giorgiagennari : RT @salcinz: @FurioGarbagnati Ho pure la sensazione che non sarà una carriera molto lunga. Almeno come segretario del PD. Dico da mesi che… -