Il colpo di calore non è l’unico pericolo del nuotare | come proteggersi dalle numerose

(Di sabato 8 giugno 2019) La prima ondata di caldo è arrivata impetuosa sull’Italia, facendo schizzare le temperature verso i +40°C al Sud Italia. E così se fino a qualche giorno fa si maledicevano ancora pioggia e maltempo, oggi spiagge e laghi sono presi d’assalto per cercare un po’ di refrigerio nell’acqua. Fare un tuffo rinfrescante è senza dubbio un modo divertente per combattere il caldo, ma l’acqua non protegge il corpo umano dai pericoli legati aldisidratazione, scottature e persino colpi di. Quando il nuotatore americano Fran Crippen ha perso la vita in una competizione internazionale di nuoto nel 2010, è stato scoperto che l’acqua calda ha avuto un ruolo nella tragedia. La temperatura dell’acqua negli Emirati Arabi Uniti quel giorno era compresa tra i +30 e i +32°C, riporta AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, e altri nuotatori hanno richiesto cure contro il ...

