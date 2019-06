Crolla pezzo di cornicione | muore negoziante nel centro di Napoli

huffingtonpost

(Di sabato 8 giugno 2019) Il titolare di un negozio di Via Duomo, a, è morto dopo essere stato colpito da undidi un edificio staccatosi dal quinto piano. L’uomo, di 66 anni, residente nel quartiere Stella, gestiva un negozio di abbigliamento. Trasportato al CTO, è morto poco dopo.La vittima si chiama Rosario Padolino ed era molto noto tra gli operatori commerciali di Via Duomo. Secondo le prime testimonianze quando si è staccato ildistava passeggiando a circa duecento metri dal suo negozio. Ilera già imbrigliato; notevole è stata la quantità di materiale caduta. Le pietre si sono staccate da un edificio dove erano previsti interventi di messa in sicurezza. I frammenti hanno sfondato una rete di protezione che avrebbe dovuto proteggere da distacchi di pezzi del. Padolino è stato colpito ...

