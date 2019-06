Questo weekend saliamo in Vespa?

vanityfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Se avete in programma di trascorrere ila Milano preparatevi a una tre giorni di festa e musica. Dal 7 al 9 giugno infatti, il cuore meneghino accoglierà la seconda tappa di «The Sound of Europe Tour», il ciclo di eventi che per tutta l’estate 2019 porterà in giro per alcune delle città più glamour d’Europa il fascino senza tempo della famosa. Dopo Berlino, adesso tocca a Milano che, fino a domenica 9, accoglierà l’installazione pop up firmatain Piazza del Cannone da dove partiranno tutte le iniziative e gli appuntamenti in programma. Si inizia venerdì 7 con i DJ e produttori Merk & Kremont. I due artisti, inclusi nella lista dei cento migliori DJ al mondo, accoglieranno il pubblico per un esclusivo Meet and Greet dalle ore 17 prima di esibirsi in un Live DJ Set al Giardino della Triennale a partire dalle 21. Al Pop Up Space ditutti gli appassionati ...

TaeTaeMyDrug_ : RT @taessentia: Io e le mie mutual che non andranno al concerto neanche questo weekend - nigmif : RT @emma_group: Forza facciamo 5 millioni entro la fine di questo weekend???? - FlashAndrea : Un brindisi a questo venerdi, ma soprattutto al #weekend! #FridayFeeling #HappyFriday #HappyWeekend -