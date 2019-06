Parla Rocco Commisso | “Voglio che Chiesa resti Accoglienza incredibile”

termometropolitico

(Di venerdì 7 giugno 2019): “Voglio cheincredibile” Inizia ufficialmente l’epoca americana per la Fiorentina. Il ricco imprenditore italo-americanoha infatti rilevato il club dai Della Valle, dando così inizio ad un nuovo ciclo della Viola. E quest’oggi si è espresso per la prima volta come patron del club toscano: ” L’ricevuta è una cosa incredibile, non me la sarei mai immaginata. A New York non mi riconosce nessuno, qui tutti. E’ indescrivibile e sono molto orgoglioso di rappresentare questa città meravigliosa“. Queste le sue parole in merito alla caldaricevuta da parte dell’ambiente fiorentino, che lo ha a lungo acclamato. LEGGI ANCHE: Chi è e cosa fa il nuovo patron della Fiorentina. Scoprilo qui Il futuro di, Corvino e Montella secondo ...

_Ga1axyy_ : @AMasterPotato @acffiorentina Sono come quelle di Corvino Non puoi farne a meno Ma queste sono fantastiche, almeno… - marti_herondale : RT @arusboh: comunque è proprio vero.. rocco vuole un sacco di bene a niccolò, ne parla sempre con amore e attraverso le sue parole si perc… - fraskygirl : RT @arusboh: comunque è proprio vero.. rocco vuole un sacco di bene a niccolò, ne parla sempre con amore e attraverso le sue parole si perc… -