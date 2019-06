Ozil dal cuore d’oro | il gesto del calciatore alla vigilia delle sue nozze è commovente

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Mesutda applausi: l’appello ai followerdel suo matrimonio èMesutè convolato oggi acon la modella svedese Amine Gulse. Iltedesco, che solo qualche settimana fa non nascondeva la sua delusione per la sconfitta nella finale di Europa League, ha deciso,del suo matrimonio di fare un importantissimo annuncio sui suoi social. Adrian DENNIS / AFP Un appello speciale ead amici, parenti e fan: “daprofessionista, mi trovo in una posizione privilegiata. Aiutare i bambini di tutto il mondo è il desiderio più grande che con Amine abbiamo per il matrimonio di domani“, ha scritto ai suoi follower. LaPresse/PAsupporta il progetto BigShoe sostenendo le operazioni mediche di bambini in difficoltà e contribuendo allo sviluppo di strutture in paesi carenti di dottori, medicine e ...

