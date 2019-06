Messico | sei mila soldati contro i migranti Ma resta minaccia dazi su import da lunedì

ilfogliettone

(Di venerdì 7 giugno 2019) Per scongiurare l'entrata in vigore deiti da Donald Trump, ilè pronto a schierare sul confine meridionale con il Guatemala fino a 6militari per dimostrare agli Stati Uniti il suo impegno per una riduzione sensibile dell'arrivi di. L'offerta è stata fatta durante i negoziati in corso a Washington per cercare di raggiungere un accordo per evitare che daentrino in vigore le tariffe del 5% sulleazioni dal, che lo scorso anno hanno avuto un valore di quasi 350 miliardi di dollari. Il piano negoziato dalla delegazione guidata dal ministro degli Esteri, Marcelo Ebard, prevede che inoltre che gli Stati Uniti possano inviare rapidamente ini richiedenti asilo provenienti dal Guatemala.Mentre, in una sorta di triangolazione, quelli provenienti da Honduras ed El Salvador saranno inviati in Guatemala, sulla base di negoziati ...

