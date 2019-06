Matteo Salvini e Taylor Mega quattro chiacchiere dietro le quinte di Pomeriggio

Taylor Mega e Matteo Salvini - cosa li "lega"? - : Roberta Damiata Quattro chiacchere in amicizia tra l'influencer Taylor Mega e Matteo Salvini che si sono incontrati casualmente dietro le quinte di "Pomeriggio Cinque" Matteo Salvini incontra migliaia di persone al giorno, e a parte qualche selfie, sarebbe impossibile pubblicare tutti i video che le persone comuni gli chiedono di fare. Ma questa volta, dietro le quinte di "Pomeriggio 5", il suo incontro è stato assolutamente ...

Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini rilanciano i minibot : “Sono una soluzione possibile” : L'ipotesi dei minibot viene considerata una "soluzione possibile" dalla parte leghista del governo. Secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, si tratta di "una proposta per accelerare i pagamenti, una delle possibilità, una delle soluzioni: ma la strada maestra è quella della crescita".Continua a leggere

Matteo Salvini - lezione all'Europa (e a Mattarella) : "50 migranti salvati - saranno a carico dei vescovi" : "L'unico modo di salvare vite è impedire le partenze". Per Matteo Salvini un'altra giornata intensa sul fronte migranti. Il ministro degli Interni prima risponde al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo cui "il salvataggio di vite umane dà prestigio al nostro Paese". Poi annuncia un

Matteo Renzi attacca il governo : “Peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte” : Matteo Renzi torna all'attacco del governo: "In molti mi chiedono: Matteo, ma secondo te cosa è più dannoso? La stagnazione economica di Di Maio o la regressione culturale di Salvini? Bella domanda. Se dovessi dare una risposta secca direi paradossalmente che peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte".Continua a leggere

Matteo Salvini contestato a Novate Milanese - striscioni - urla e fischi al comizio del ministro : “Prima le persone” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di persone durante il suo comizio a Novate Milanese, poco fuori il capoluogo lombardo. I contestatori si sono presentati fuori dalla struttura per far sentire il loro pensiero contrario a quello del leader della Lega L'articolo Matteo Salvini contestato a Novate Milanese, striscioni, urla e fischi al comizio del ministro: “Prima le persone” proviene da Il ...

Matteo Salvini - attacco inaudito dai magistrati progressisti : "Lega razzista e M5s populista" : I magistrati fanno politica? Alcuni sì, a giudicare dal comunicato di Area, la corrente delle toghe progressiste, violentissimo contro Matteo Salvini, Lega e M5s. "Dalla crisi della democrazia rappresentativa si è generato nel nostro paese l'esperienza del governo giallo verde -spiega il segretario

Matteo Salvini e Giorgia Meloni umiliati dai gay : la canzone-sfottò del Roma Pride 2019 : Tutto pronto a Roma per il Gay Pride, che andrà in scena sabato 8 giugno. Gli organizzatori hanno già preparato una gigantesca presa per i fondelli per Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i politici maggiormente presi di mira fin dalla sigla ufficiale dell'evento. Nel video, già pubblicato su Youtube,

Matteo Salvini incalza Giuseppe Conte : “Nomini subito il nuovo ministro delle Politiche europee” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, annuncia che chiederà "al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile" un nuovo ministro degli Affari europei, poltrona rimasta vacante dopo l'addio di Paolo Savona, ora alla guida di Consob. Si dice d'accordo anche l'altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio.Continua a leggere

Perché Matteo Salvini non ha scelto il voto : Deve aver ricevuto parecchi messaggi oggi Stefano Buffagni, perché così accade a quelli che avevano capito tutto. Uno dei pochi, tra tanti professionisti dell’Apocalisse e altrettanti parlamentari terrorizzati su come pagare il mutuo al Banco di Napoli della Camera, in caso di ritorno al voto. E di prevedibile perdita dello scranno e del lauto bonifico mensile. Per settimane ha ripetuto: “Tranquilli, non si vota. Voi ...

Matteo Salvini ridisegna la Lega : rivoluzione a Roma e nel Lazio - le due "Miss" che comanderanno : La Lega alla conquista di Roma e del Lazio, con vertici tutti nuovi a cominciare da una donna, la giovane Flavia Cerquoni, coordinatrice della Capitale. È il Tempo a delineare la mappa del potere all'interno del Carroccio, che prosegue la sua espansione verso Sud. Passaggio d'obbligo nella Capitale,

Matteo Salvini e il ladro ucciso dal tabaccaio a Ivrea : "Se avesse fatto il muratore - sarebbe ancora qui" : "Ha tutta la mia solidarietà". Matteo Salvini non ha dubbi: il ministro degli Interni sta con il tabaccaio che ha sparato a tre banditi che hanno provato a fare irruzione nel suo negozio a Pavone Canavese, alle porte di Ivrea. E sul ladro rimasto ucciso nella sparatoria, da palco di un comizio elett

Alessandra Ghisleri a L'Aria che tira fa godere Matteo Salvini : la profezia sul futuro di Luigi Di Maio : "Matteo Salvini deve mantenere i propri consensi e in questa ultima fase di campagna elettorale ha la necessità di andare sul territorio per dimostrare che può prendere per mano gli italiani. Quindi sta riprendendo il suo percorso". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, su

Alessandro Di Battista - Luigi Di Maio provoca Matteo Salvini : rimpasto - lo vuole portare al governo : Non lo fa certamente per bontà d'animo né per generosità,ma Luigi Di Maio vuole imbarcare Alessandro Di Battista nel rimpasto di governo per salvare la sua poltrona. L'obiettivo del vicepremier grillino infatti è che il governo duri. Possibilmente per tutta la legislatura. E questo a costo di regala

Sparatoria a Pavone Cavanese - Matteo Salvini : “Io sto con il tabaccaio” : Matteo Salvini ha espresso piena solidarietà al tabaccaio di Pavone Cavanese, che questa notte ha ucciso un ladro che ha tentato un furto nel suo negozio: "Spero possa fruire della nuova legge che garantisce la legittima difesa a tutti. Purtroppo qualcuno è morto: però se invece di fare il rapinatore questa persona avesse fatto un mestiere onesto, oggi staremmo parlando di altro".Continua a leggere