LIVE Federer-Nadal | Roland Garros 2019 in DIRETTA | 3-6 4-6 2-5 | doppio break dello

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, la sfida infinita – La programmazione diCLICCA QUI PER LADELLA SEMIFINALE DJOKOVIC-THIEM 40-30 L’orgoglio del campione: anticipa la risposta e annulla il primo match point. 40-15match point. 30-15piazza il vincente di diritto. 30-0prova ad andare in avanti: rovescio affossato in rete. 15-0senza problemi: piedi nel campo e diritto potentissimo. 2-5 Splendido colpo in allungo di: al cambio campo,servirà per il match. 40-30fallosvizzero. 40-15 Ottima prima di. 30-15 Silurospagnolo nonostante il kick dell’elvetico. 30-0 Ace. 15-0prova il diritto diagonale: spara fuori. 1-5 Di: match in cascina. AD-40sfiancascambiando: diritto sballatosvizzero. 40-40 Altra ...

zazoomnews : LIVE Federer-Nadal Roland Garros 2019 in DIRETTA: 3-6 4-5 break dell’iberico! - #Federer-Nadal #Roland #Garros - zazoomblog : LIVE Federer-Nadal Roland Garros 2019 in DIRETTA: 3-6 4-3 equilibrio nel secondo set! - #Federer-Nadal #Roland… - Notiziedi_it : Federer-Nadal, il risultato della semifinale del Roland Garros in diretta LIVE – Sky Sport -