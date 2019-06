Le polpette dei poveretti Al pulpett di purett

cosacucino.myblog

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ledei(Aldi) Questo secondo piatto viene dalla tradizione riminese, in cui il pesce azzurro era alla base della cucina. Facile ed economica, questa ricetta è pronta in pochi minuti. Ingredienti (per 4 persone): 600 g. di filetti di sgombro 150 g. di pangrattato 50 g. di parmigiano grattugiato 3 uova il succo di 2 limoni 1 spicchio d’aglio prezzemolo tritato sale e pepe farina 00 olio d’oliva Preparazione: Lavate i filetti di sgombri, preparate una marinata di olio, succo di limone, sale e pepe e lasciatevi riposare il pesce per circa due ore. Scolate i filetti, sminuzzateli, aggiungete il formaggio, un uovo, il pangrattato, l’aglio il sale e il pepe a piacere, mescolate in modo da amalgamare il tutto e fate delle polpettine; infarinatele, passatele nelle due uova sbattute con un pizzico di sale e passatele nel pangrattato. Friggetele in abbondante ...

