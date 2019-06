Grandi navi | una selva di 13 progetti E Toninelli non ha mai visto il Mose

Venezia - la protesta contro le Grandi navi non potrà arrivare a Piazza San Marco. La scelta del prefetto schierato con la Lega : Avevano chiesto di poter arrivare fino a Piazza San Marco, il salotto buono di Venezia, per la protesta contro le Grandi Navi. Una settimana fa la notizia dell’incidente di Msc ‘Opera’ che ha sfasciato una battello fluviale con 110 persone a bordo in Riva San Basilio, ha fatto il giro del globo. Per questo la chiamata a raccolta di attivisti, ambientalisti, turisti, amanti di Venezia, voleva Piazza San Marco per chiedere che si ...

Venezia - le Grandi navi minacciano l’ambiente. E non fanno fatturare : Speravo di non dovermi più occupare delle grandi navi a Venezia, ma dopo la sfiorata tragedia e la ventilata assurda proposta di deviare le navi a Chioggia o San Niccolò sento il dovere di fare alcune puntualizzazioni per chi non conoscesse il territorio lagunare. Chioggia è una splendida cittadina, detta la piccola Venezia, fiera e autonoma pur nella stretta vicinanza con il più noto e sfavillante capoluogo veneto. La Benemerita, insignita ...

Venezia - nuovo esposto dei comitati contro le Grandi navi : “Regole violate da anni - bloccare il traffico” : Da anni il Comitato No grandi navi e l’associazione Ambiente Venezia sollecitano inutilmente l’intervento della magistratura. Presentano denunce, ma i fascicoli non portano ad inchieste penali. Com’è possibile che dal 2012 il passaggio delle grandi navi nel Bacino di San Marco sia vietato dal decreto dei ministri Clini-Passera, e che il traffico continui davanti a Palazzo Ducale e nel canale della Giudecca? Qualcuno sta ...

Venezia : Legambiente - stop alle Grandi navi - vanno deviate a Porto Marghera (3) : (AdnKronos) - "In ogni caso, chiediamo alla politica di individuare definitivamente e al più presto una soluzione al problema - che dovrà porre al centro del dibattito la salvaguardia della città e dei suoi cittadini nonché del delicato ecosistema lagunare, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1987

Venezia : Legambiente - stop alle Grandi navi - vanno deviate a Porto Marghera : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - "stop da subito alle grandi navi a Venezia". A ribadirlo è Legambiente: che precisa: "le navi da crociera deviate a Porto Marghera ma senza scavo di nuovi canali e solo se di dimensioni compatibili con l’accesso in laguna". "Riteniamo che le navi da crociera oltre le 40

Venezia : Fit Cisl - sì a Grandi navi a Marghera - il porto non può chiudere : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - "Sì alle “grandi navi” nel sito individuato a Marghera e la ricalibrazione del bacino di evoluzione con il ripristino della navigabilità del canale Vittorio Emanuele". Lo sottolinea, in una nota, la Fit Cisl del Veneto. "Occorre dare delle risposte certe alle giuste asp

Grandi navi - Mulé vs Toninelli : “Cosa vuole fare a Venezia?”. “Mai bloccato nulla - non esiste progetto per Marghera” : “Cosa vuole fare con le Grandi navi a Venezia? Per una volta faccia quello per cui gli italiani la pagano, cioè il ministro”. Alla Camera si discute, dopo l’incidente al molo di San Basilio che ha coinvolto una nave da crociera della Msc, del traffico portuale nella Laguna. Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia, chiede al ministro competente, Danilo Toninelli, quale sia la posizione del governo sulla questione. “Io non ...

Grandi navi a Venezia - Danilo Toninelli : “Toccherà a questo governo risolvere la situazione” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è intervenuto sul tema Grandi navi a Venezia durante il question time alla Camera dei deputati: "Abbiamo avuto 13 idee di due pagine l'una, ne abbiamo selezionate due, San Nicolò e Chioggia, mentre per il porto di Marghera non esiste nessun progetto".

Grandi navi - question time con il ministro Danilo Toninelli. Segui la diretta dalla Camera : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, risponde a interrogazioni sule iniziative volte al blocco immediato del passaggio delle Grandi navi nel bacino di San Marco a Venezia, anche valutando le soluzioni alternative previste dal cosiddetto “decreto Clini-Passera“. Segui la diretta Incidente Venezia, procura apre fascicolo: indagato comandante. Salvini: ...

Come si risolve la questione delle Grandi navi a Venezia? : A Venezia, dopo l'incidente del 2 giugno, si è ricominciato a parlare del problema del transito delle grandi navi. Al momento l'unica rotta utilizzabile continua ad essere quella che passa attraverso il canale della Giudecca, anche se da anni si discute di un'alternativa senza trovare una soluzione che mantenga intatti gli interessi turistici e contemporaneamente salvaguardi l'ecosistema lagunare. Il comitato 'No grandi navi' chiede di bandire ...

Le Grandi navi come i Pink Floyd trent’anni fa : Quando la notte del 15 luglio 1989 la disumana marea si ritirò, poco mancò che i Pink Floyd lasciassero dietro di sé un paesaggio di rovine tale e quale a quello che avevano trovato, già allestito, a Pompei. Solo un po’ più umido. Piazza San Marco, il Bacino, ogni pontile della Giudecca erano devast

Venezia - anche l'industria delle crociere chiede di spostare le Grandi Navi : Tutti d'accordo, via le Grandi Navi dal canale della Giudecca, ma quale soluzione? Il trasloco a Marghera porta con sé...

Salvini : “Incidente nave a Venezia? C’è progetto Grandi navi si approvi. Si è già perso troppo tempo” : Nelle immagini, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini che commenta con i giornalisti l’inaugurazione della Pedemontana Veneta a Breganze, in provincia di Vicenza. Rispondendo ad una domanda dei cronisti sul recente incidente avvenuto a Venezia in cui una nave da crociera ha perso il controllo è andata a sbattere su una riva coinvolgendo un battello passeggeri ha detto: “Sul tema delle grandi navi, c’è ...

Venezia : sindaco e politici chiedono lo stop alle Grandi navi nel Canale della Giudecca : Ieri mattina, a Venezia, una nave da crociera Msc ha urtato un battello nel Canale della Giudecca. Per fortuna, l'incidente ha causato solo lievi feriti. Dopo l'accaduto, il sindaco in primis e molti altri personaggi del mondo della politica sono tornati a ribadire il fatto che nel Canale Veneziano, le grandi navi da crociera non dovrebbero passare. Il primo ad esprimere questo pensiero è stato il ministro dell'interno Matteo Salvini. ...