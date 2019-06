Doppia rapina in farmacia in soli 10 minuti | arrestato 50enne

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Roma – Nella tarda serata di ieri, al termine di una spedita attivita’ investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hannounromano, responsabile di due rapine messe a segno ai danni di farmacie. L’uomo, nel tardo pomeriggio, con volto travisato da una sciarpa, guanti indossati e armato di taglierino, e’ entrato prima in unadi via Siena a Pavona di Albano Laziale e successivamente in unadi via Nettunense a Castel Gandolfo ove, dietro minaccia, si e’ fatto consegnare gli incassi della giornata. Due colpi messi a segno in poco piu’ di diecisottraendo la somma di circa mille euro, per poi scappare a bordo di un’autovettura lungo la via Nettunense. Dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza, dalle testimonianze di chi aveva assistito alle rapine e anche dalla collaborazione di ...

_Carabinieri_ : #Alessandria, le immagini di una doppia #rapina all’arma bianca. L’autore, ripreso dalle telecamere di sorveglianza… - InterNapoli : Doppia rapina in banca, i due giuglianesi rispondono all'interrogatorio #GiuglianoInCampania su… - Andrea43129858 : RT @_Carabinieri_: #Alessandria, le immagini di una doppia #rapina all’arma bianca. L’autore, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, è s… -