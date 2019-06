Crc – Chiariello | “Difficile parlare di calcio in questi momenti | sulle parole di

forzazzurri

(Di venerdì 7 giugno 2019) In diretta a ‘UnAlla Radio’, il consueto appuntamento con Umbertoin onda su Radio CRC: “E’ diventato difficile poterdiditempi, perché in questo momento la cosiddetta attenzione pre nazionali è in secondo piano. Quel che conta sono le competizioni europee. C’è un Under 20 che oggi potrebbe arrivare in semifinale. L’Under 21 che si appresta a fare una competizione da protagonista e nessuno ne parla.” Poiha aggiunto: “Oggi si parla solo dimercato, titoli enormi in prima pagina. Oggi, invece di vivere di inchieste, ilvive sulla speculazione di mercato. Non ce la faccio più a rincorrere tutte le voci di mercato. Avete sentito Ancelotti? Ci ha detto “state tranquilli, abbiamo le idee chiare”. Nonostante molti hanno detto che resteranno a Napoli, penso che qualche big andrà ...

